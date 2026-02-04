Slušaj vest

Poznati svetski ansambl, omiljen u Srbiji, Lords of the Sound održaće po prvi put koncert u Sava centru,25. marta 2026. sa početkom u 20.00, sa programom „The Music of Hans Zimmer“ koji obuhvata najpoznatije kompozicije muzičkog genija našeg vremena, Hansa Cimera.

Foto: Marko Obradovic Edge

Za nastupe Lords of the Sounduvek vlada veliko interesovanje publike. Ulaznice se mogu nabaviti na sajtu tickets.rs i na blagajnama Ticket Visiona.

„The Music of Hans Zimmer“ je uzbudljivo putovanje u svet jedinstvenih melodija, koje na scenu donosi izuzetnu atmosferu filmskih remek-dela u izvođenju simfonijskog orkestra.

Muzika Hansa Cimera zauzima posebno mesto u savremenoj filmskoj industriji, vodeći publiku pravo u središte filmskih priča i budeći snažne emocije već od prvih taktova.

Foto: Marko Obradovic Edge

Hans Cimer je jedan od najuticajnijih i najistaknutijih autora savremene filmske muzike.Potvrdio se kao majstor legendarnog zvuka, stvarajući nezaboravne muzičke kompozicije za brojne svetske filmske blokbastere.

Program „The Music of Hans Zimmer“ obuhvata muziku iz kultnih filmova kao što su: „Dina“, „Spajdermen 2“, „Mračni vitez“, „Interstelar“, „Šerlok Holms“, „Perl Harbor“, „Gladijator“, „Inception“, „Pirati sa Kariba“, „Spirit“, „Call of Duty: Modern Warfare 2“, „Madagaskar“, „Kralj lavova“, „007: Nije vreme za umiranje“, „Supermen - Čovek od čelika“,….

Ovo muzičko putovanje obećava nezaboravne utiske. Na koncertu nastupaju muzičari simfonijskog orkestra „Lords of the Sound“ uz izuzetne instrumentaliste i vokale koji uvek oduševljavaju publiku svojim izvođenjem.



“The Music of Hans Zimmer” – muzika Hansa Cimera25. marta 2026. u 20.00 u Sava centru u izvođenju originalnog orkestra Lords of the Sound.