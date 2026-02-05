U novom broju omiljenog TV vodiča TV Ekran očekuje vas najtačniji TV program, zanimljive priče, intervjui i preporuke za gledanje, a uz to dobijate i poklon koji će vam olakšati svakodnevne kuhinjske obaveze – praktičnu ljuštilicu.

Jednostavna za upotrebu i laka za održavanje, ljuštilica je idealna za brzo i efikasno pripremanje voća i povrća, štedeći vreme tokom svakodnevne pripreme obroka.

U novom broju TV Ekrana čitajte:

Margo Robi: „Orkanske visove“ sam prvi put pročitala tek posle snimanja filma

Glumica i producentkinja nove adaptacije kultnog romana Emili Bronte otkriva sve tajne sa snimanja i kako se spremala za ulogu Keti.

Nebojša Dugalić: Kod Tita je bio izazov naći balans između istine i slobode.

Milica Tomašević: Radujem se povratku u seriju „Igra sudbine“ i prilici da ispričam Nadinu priču.