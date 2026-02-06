Ono što je ostalo između njih nije bila tišina, već trag osećanja koji se uvukao u rubove njihovih sećanja. Iako su doneli konačnu odluku da se raziđu zauvek, njihova srca nisu uspela da prekriju ono što i dalje živi – čežnju, tugu i neizbrisiv nemir koji ljubav ostavlja kada odlazi, ali ne nestaje.

Roman „Nemir vetrova“ vodi čitaoca kroz emotivne oluje dvoje ljudi koji su nekada bili jedno, a sada pokušavaju da se izbore sa posledicama svojih izbora. Svaka stranica priča o ponovnim susretima, sećanjima koja bole i trenucima koji se ne zaboravljaju. Ovo je priča o ljubavi koja prkosi vremenu, o osećanjima koja ostaju i kada su fizički razdvojeni.