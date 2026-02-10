OBJAVLJENA IMENA UČESNIKA KONCERTA POSVEĆENOG TOMI ZDRAVKOVIĆU „ZVEZDE MEĐU ZVEZDAMA“
Od danas su poznata imena učesnika koncerta „Zvezde među zvezdama“ posvećenog Tomi Zdravkoviću, koji će biti održan 25. februara u mts Dvorani. Tako će u čast Tome Zdravkovića pevati 14 vrhunskih pevača: Snežana Đurišić. Beki Bekić, Branimir Stošić, Stevan Anđelković, Sanja Vučić, Aleksandar Aca Ilić, Princ, Nemanja Nikolić, Miloš Radovanović, Bane Mojićević, Marko Gačić, Slobodan Elbet, Perica Vasić i Katarina Živković-
Izabrani gost će zajedno sa Saborskim orkestrom pod upravom Zorana Vlajića posvetiti ovo veče pevaču, šansonjeru, kompozitoru, tekstopiscu, boemu...
Koncertni serijal „Zvezde među zvezdama“ posvećen je umetnicima koji su svojim bezvremenskim hitovima ostavili neizbrisiv trag na estradno-muzičkom nebu Srbije, aTomina zvezda sija najsjajnije. Publiika će uživati u emotivnom i prepoznatljivimmelodijama poput „Dotak`o sam dno života“, „Prokleta je ova nedelja“, „Dva smo sveta različita“, „Danka, Danka“ i mnogim drugim koje nam je Toma Zdravković tako nesebično darivao.
Koncert organizuju Savez estradno-muzičkih umetnika Srbije i mts Dvorana.
Karte u prodaji na mtsdvorana.rs.