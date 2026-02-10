Od danas su poznata imena učesnika koncerta „Zvezde među zvezdama“ posvećenog Tomi Zdravkoviću, koji će biti održan 25. februara u mts Dvorani. Tako će u čast Tome Zdravkovića pevati 14 vrhunskih pevača: Snežana Đurišić. Beki Bekić, Branimir Stošić, Stevan Anđelković, Sanja Vučić, Aleksandar Aca Ilić, Princ, Nemanja Nikolić, Miloš Radovanović, Bane Mojićević, Marko Gačić, Slobodan Elbet, Perica Vasić i Katarina Živković-

Koncertni serijal „Zvezde među zvezdama“ posvećen je umetnicima koji su svojim bezvremenskim hitovima ostavili neizbrisiv trag na estradno-muzičkom nebu Srbije, aTomina zvezda sija najsjajnije. Publiika će uživati u emotivnom i prepoznatljivimmelodijama poput „Dotak`o sam dno života“, „Prokleta je ova nedelja“, „Dva smo sveta različita“, „Danka, Danka“ i mnogim drugim koje nam je Toma Zdravković tako nesebično darivao.