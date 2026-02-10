EKSKLUZIVNO! LENNY KRAVITZ OTKRIO KO STIŽE S NJIM - BEOGRAD SPREMAN ZA ROCK EKSPLOZIJU! LENNY i DE’WAYNE ZAJEDNO 17. JUNA!
BEOGRAD NA NOGAMA! Svetska rok ikona, neponovljivi šoumen i muzički vizionar Lenny Kravitz upravo je razneo tišinu i otkrio ime specijalnog gosta koji stiže s njim na spektakl na Ušću! Na binu 17. juna dolazi DE’WAYNE, rok uragan nove generacije koji osvaja svet brzinom svetlosti.
Lenny Kravitz, muzičar čiji su hitovi obeležili generacije, umetnik koji puni arene širom planete i pretvara svaki nastup u čistu magiju, sprema spektakl kakav Beograd dugo nije video. Njegova harizma, energija i bezvremenski zvuk odavno su poznati domaćoj publici, a organizatori Live Nation i Skymusic obećavaju veče puno adrenalina, legendarnih hitova i nastup koji će prestonica pamtiti godinama.
A pre nego što Lenny preuzme binu - EKSPLOZIJA! DE’WAYNE, harizmatični roker iz Hjustona, donosi sirovu, neukrotivu energiju i zvuk koji briše granice između roka, panka i popa. Njegovi nastupi su čista adrenalinska detonacija – i odličan uvod za zvezdu večeri.
Interesovanje za ovaj spektakl ne jenjava, a potražnja za ulaznicama raste iz minuta u minut - Beograd ne prestaje da bruji o 17. junu. Očekuje se pravi muzički zemljotres na Ušću, a svi koji žele da budu deo istorijske rok noći pozivaju se da svoje mesto obezbede što pre, putem sajta eFinity i eFinity aplikacije.
Više informacija o rasporedu turneje i datumima može se pronaći na zvaničnoj stranici https://lennykravitz.com te na društvenim mrežama Facebook, Instagram, Tik Tok i X.
