BEOGRAD NA NOGAMA! Svetska rok ikona, neponovljivi šoumen i muzički vizionar Lenny Kravitz upravo je razneo tišinu i otkrio ime specijalnog gosta koji stiže s njim na spektakl na Ušću! Na binu 17. juna dolazi DE’WAYNE, rok uragan nove generacije koji osvaja svet brzinom svetlosti.

Foto: De’WAYNE / SALXCO , Lenny Kravitz / Mia Ross

Lenny Kravitz, muzičar čiji su hitovi obeležili generacije, umetnik koji puni arene širom planete i pretvara svaki nastup u čistu magiju, sprema spektakl kakav Beograd dugo nije video. Njegova harizma, energija i bezvremenski zvuk odavno su poznati domaćoj publici, a organizatori Live Nation i Skymusic obećavaju veče puno adrenalina, legendarnih hitova i nastup koji će prestonica pamtiti godinama.

A pre nego što Lenny preuzme binu - EKSPLOZIJA! DE’WAYNE, harizmatični roker iz Hjustona, donosi sirovu, neukrotivu energiju i zvuk koji briše granice između roka, panka i popa. Njegovi nastupi su čista adrenalinska detonacija – i odličan uvod za zvezdu večeri.

Interesovanje za ovaj spektakl ne jenjava, a potražnja za ulaznicama raste iz minuta u minut - Beograd ne prestaje da bruji o 17. junu. Očekuje se pravi muzički zemljotres na Ušću, a svi koji žele da budu deo istorijske rok noći pozivaju se da svoje mesto obezbede što pre, putem sajta eFinity i eFinity aplikacije.

Više informacija o rasporedu turneje i datumima može se pronaći na zvaničnoj stranici https://lennykravitz.com te na društvenim mrežama Facebook, Instagram, Tik Tok i X.