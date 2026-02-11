Od 7. do 10. maja, Beogradska arena postaće pozornica na kojoj se susreću mašta, vrhunska akrobatika i izuzetna vizuelna estetika. Svetski poznata produkcija Cirque du Soleil - „OVO“ stiže pred beogradsku publiku, donoseći vizuelno raskošnu predstavu koja osvaja ne samo ljubitelje scenskih umetnosti, već i sve one koji prate modu, estetiku i savremeni dizajn.

OVO vodi gledaoce u živopisni, dinamični svet insekata, kroz eksploziju pokreta, boja i emocija. Ipak, pored impresivnih akrobacija, jedan od najupečatljivijih elemenata predstave upravo su kostimi, koji čine poseban modni univerzum – od vilinskih krila do fantastično oblikovanih nogu skakavaca.

Svaki kostim pažljivo je osmišljen kako bi doprineo snažnoj scenskoj priči, u kojoj se smenjuju vibrantne boje, razigrane forme i nekonvencionalni materijali. Rezultat je spektakl koji briše granice između mode, umetnosti i pokreta, i ostavlja snažan utisak već pri prvom susretu sa scenom.

Iza ovog jedinstvenog vizuelnog identiteta stoji Liz Vandal, francusko-kanadska dizajnerka i glavna kostimografkinja predstave, poznata po prepoznatljivom stilu inspirisanom futurističkim superherojima i istorijskim oklopima. Njeni kostimi spajaju elegantne, izdužene siluete sa korsetskim elementima i segmentiranim „oklopima“, kombinujući tvrde i meke materijale u snažnu vizuelnu celinu.

U želji da insekte prikaže sugestivno, a ne doslovno, Liz Vandal i njen tim iz radionice Cirque du Soleil razvili su posebne tehnike plisiranja i obrade tkanina, stvarajući trodimenzionalne forme nalik organskom origamiju. Inspiraciju su pronašli u radu dizajnera poput Pjera Kardena i Isseya Miyakea, ali i u renesansnim krojevima. Većina likova ima po dve verzije kostima - lakšu za zahtevne akrobatske tačke i raskošniju za zajedničke scenske sekvence.