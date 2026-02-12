Slušaj vest

U proteklim godinama, domaća javnost je zasipana neistinitim tvrdnjama o naglom porastu broja zavisnika od igara na sreću, u nekim medijima brojke idu čak i do nekoliko stotina hiljada.

Senzacionalistički tekstovi kojima je zasut domaći medijski prostor, naravno, ni minimalno ne doprinose rešenju problema – naprotiv, jedino u čemu su efikasni jeste dizanje panike i skretanje pažnje sa stvarnih uzroka i efikasnih rešenja.

Uvidom u zvanične evidencije nadležnih organa, udeo celokupnog stanovništva Srbije koji ima problem sa bolestima zavisnosti od igara na sreću iznosi svega 0.02%, što je znatno ispod evropskog i EU proseka, koji se kreće oko 1.5% populacije – pokazuju podaci Udruženja "Solidarnost za decu".

Prema najsvežijim podacima nadležnih zdravstvenih ustanova u prethodnoj godini evidentirano je oko 1.150 osoba koje su zatražile pomoć zbog problema sa igrama na sreću, od čega najveći broj čine muškaraci - 80% svih lica koja se jave na lečenje.

Sagovornici iz zdravstvenog sistema navode da se tokom godine između 220 I 240 građana obrati institucijama zbog problema sa prekomernim klađenjem. Reč je o brojkama koje zahtevaju odgovoran pristup ali koje su 300 puta manje od onih koje se plasiraju u pojedinim medijima.

Ključni izvor problema – nelegalni priređivači

Istraživanje organizacije "Solidarnost za decu" na uzorku od 1.100 ispitanika predstavlja još jedno nedavno organizovano relevantno ispitivanje na ovu relevantnu društvenu temu i ono je pokazalo da 0,6% maloletnika imalo ili je ima priliku da učestvuje u igrama na sreću.

Tema ovog istraživanja bilo je učestvovanje maloletnika (od 13 do 17 godina) u igrama na sreću. Prikupljanje podataka je vršeno intervjuisanjem dece i njihovih roditelja telefonskim putem, uz odobrenje roditelja i punu zaštitu identiteta ispitanika, s obzirom na to da je reč o najosetljivijem delu populacije.

„Ispod radara javnosti nalazi se višegodišnji, gotovo neometani, rast neregulisanih i nelegalnih platformi, naročito kriptokazina i kriptokladionica. Takvi nelicencirani sajtovi u potpunosti funkcionišu mimo zakona, predstavljaju realan izvor rizika i generator novih slučajeva zavisnosti, posebno među mladima“, ukazuju iz Udruženja „Solidarnost za decu“

Pravni okvir i zaštita maloletnika

Zakonodavni okvir u oblasti igara na sreću je značajno unapređen i pooštren. Uvedena je obavezna registracija i verifikacija identiteta svih učesnika u online igrama na sreću, čime je značajno ojačana zaštita maloletnih lica. Takođe su implementirani mehanizmi samoisključenja i samoograničenja, koji učesnicima u igrama na sreću daju mogućnost da preuzmu aktivnu ulogu u kontroli sopstvenog ponašanja i trošenja novca. Samim tim, uključivanje maloletnika u onlajn igre na sreću kod licenciranih, legalnih priređivača praktično je onemogućeno.

Prevencija kao ključ – primer projekta „Moguće je prekinuti“

Projekat prevencije koji sprovodi Udruženje priređivača igara na sreću (UPIS), organizacija koja kontinuirano i aktivno radi na prevenciji zavisnosti kao i zaštiti maloletnika, predstavlja jedan od najznačajnijih primera odgovornog pristupa u ovoj oblasti. UPIS-ov projekat prevencije pod nazivom „Moguće je prekinuti“ prepoznat je kao model dobre prakse, a posebno je značajno što je ovaj projekat vremenom postao i deo regulatornog okvira, odnosno zakonska obaveza za sve priređivače igara na sreću, čime je dodatno osnažen sistem prevencije na nacionalnom nivou. Na taj način, projekat je doprineo uspostavljanju viših standarda društvene odgovornosti i zaštite ranjivih kategorija stanovništva.

Kao i u ostalim važnim društvenim pitanjima, ključ je u edukaciji, jasnoj zakonskoj regulativi, ali i upornoj i doslednoj borbi protiv dezinformacija koje mogu stvoriti pogrešnu sliku i otežati rešavanje ovog važnog društvenog pitanja.

