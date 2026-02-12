Slušaj vest

Pop zvezda Saša Kovačević nastavlja svoju seriju uspeha velikim solističkim koncertom u Novom Sadu. Nakon što je rasprodao tri koncerta u beogradskom Sava Centru, Saša je odlučio da obraduje i novosadsku publiku u velikoj dvorani Spensa. Ovaj muzički događaj zakazan je za subotu, 14. februar 2026. godine, čime će Novi Sad postati epicentar najlepših emocija na sam Dan zaljubljenih.

Foto: Aleksej Nešović

Za ovaj koncert već vlada nezapamćeno interesovanje, što potvrđuje da je publika sa velikim uzbuđenjem dočekala vest o Sašinom koncertu pred novosadskom publikom. Biće to jedinstvena prilika da posetioci uživo čuju najnovije hitove poput numera „Romeo” i „Boje leptira”, ali i da horski zapevaju pesme koje su obeležile generacije, kao što su: „Jedina si vredela”, „Živim da te volim”, „Mila”, „Temperatura”, „Lapsus”, „Noć do podne”, „Kako posle nas”, „Ruka za spas”, „Moja malena” i mnoge druge.

Uz vrhunsku produkciju i najsavremeniji zvuk, Saša Kovačević obećava muzičko putovanje koje spaja njegove najveće hitove u jednu savršenu celinu. S obzirom na neverovatan uspeh u Beogradu i energiju koja prati svaku njegovu turneju, u subotu se u Spensu očekuje atmosfera za pamćenje i produkcijski spektakl koji će postaviti nove standarde.

Saša Kovačević u subotu na Dan zaljubljenih u velikoj dvorani Spensa! Foto: Aleksej Nešović

Spektakl počinje u 20:00h, a ulaznice su u prodaji putem servisa Gigstix, Tickets i Efinity. Saša poziva sve ljubitelje dobre muzike da mu se pridruže na ovom prestižnom koncertu koji će bez sumnje obeležiti 2026. godinu.