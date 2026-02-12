SPEKTAKL KOJI SE ČEKAO: Saša Kovačević u subotu na Dan zaljubljenih u velikoj dvorani Spensa!
Pop zvezda Saša Kovačević nastavlja svoju seriju uspeha velikim solističkim koncertom u Novom Sadu. Nakon što je rasprodao tri koncerta u beogradskom Sava Centru, Saša je odlučio da obraduje i novosadsku publiku u velikoj dvorani Spensa. Ovaj muzički događaj zakazan je za subotu, 14. februar 2026. godine, čime će Novi Sad postati epicentar najlepših emocija na sam Dan zaljubljenih.
Za ovaj koncert već vlada nezapamćeno interesovanje, što potvrđuje da je publika sa velikim uzbuđenjem dočekala vest o Sašinom koncertu pred novosadskom publikom. Biće to jedinstvena prilika da posetioci uživo čuju najnovije hitove poput numera „Romeo” i „Boje leptira”, ali i da horski zapevaju pesme koje su obeležile generacije, kao što su: „Jedina si vredela”, „Živim da te volim”, „Mila”, „Temperatura”, „Lapsus”, „Noć do podne”, „Kako posle nas”, „Ruka za spas”, „Moja malena” i mnoge druge.
Uz vrhunsku produkciju i najsavremeniji zvuk, Saša Kovačević obećava muzičko putovanje koje spaja njegove najveće hitove u jednu savršenu celinu. S obzirom na neverovatan uspeh u Beogradu i energiju koja prati svaku njegovu turneju, u subotu se u Spensu očekuje atmosfera za pamćenje i produkcijski spektakl koji će postaviti nove standarde.
Spektakl počinje u 20:00h, a ulaznice su u prodaji putem servisa Gigstix, Tickets i Efinity. Saša poziva sve ljubitelje dobre muzike da mu se pridruže na ovom prestižnom koncertu koji će bez sumnje obeležiti 2026. godinu.
