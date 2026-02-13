Slušaj vest

Uz dnevno izdanje novina Kurir stiže i novi broj omiljenog TV vodiča TV Ekran, kao i koristan poklon koji uvek dobro dođe – grickalica. Mala, praktična i jednostavna za upotrebu, idealna je da je uvek imate pri ruci kod kuće, na putu ili u torbi.

U novom broju TV Ekrana očekuje vas najtačniji TV program, zanimljive priče, intervjui i preporuke za gledanje, kako biste lakše izabrali sadržaje koje volite.

U novom broju TV Ekrana čitajte:

Katarina Marković: „Varvara“ je na kraju ponudila neku vrstu utehe i smisla: Glumica priznaje da joj je posle uloge doktorke Sanje potreban predah i da joj je važno da u radu ne ponavlja već viđeno, nego da otvori put ka nečem novom.

Todor Jovanović: Sinhronizacija ima posebnu čar jer tada glumiš celim telom.

Bredli Kuper: U komediji, kao i u tuči i sportu, moraš da ostaneš opušten.