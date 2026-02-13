Slušaj vest

Tradicija zvaničnog dočeka kineske Nove godine u Srbiji se nastavlja, te će, po osmi put, Кineski festival svetla obasjati Novi Sad i Beograd u organizaciji Balkanopolis centra za modernu tradiciju. Nova izložba koja će po osmi put obasjati ova dva grada biće postavljena na Sava Promenadi ispred Galerije u Beogradu i u Limanskom parku u Novom Sadu od 16. februara do 1.marta na inicijativu našeg umetnika Slobodana Trkulje, koji već godinama radi na kulturnoj razmeni Кine i Srbije i ima ozbiljnu karijeru u najmnogoljudnijoj zemlji sveta. Završnicu festivala obeležiće gala koncert „PUT SVILE“ Slobodana Trkulje i Balkanopolisa u Sava centru 28. februara Ulaznice za ovaj tročasovni spektakl u prodaji su na https://tickets.rs/tour/slobodan_trkulja_balkanopolis_1733 i na Tickets biletarnici u Sava Centru, dok je ulaz za sve posetioce Кineskog festivala svetla besplatan u oba grada. Lampioni će biti uključeni od 17 časova svakog dana do 16. februara.

Foto: Alex Dmitrović

Od 2019. godine, kada je Trkulja pokrenuo ovaj festival u vidu zvanične proslave kineske Nove godine u Srbiji, uz podršku ambasade Narodne Republike Кine u Beogradu, Кineski festival svetla postao je omiljeno mesto okupljanja i veoma posećen događaj u kojem uživaju sve generacije.

Ove godine posetioce 8. Кineskog festivala svetla u oba grada očekuje nova postavka imresivnih lampiona, uz bogatu instalaciju „Bašta rajskih cvetova“ koju će okružiti dva romantična kineska labuda, porodicu pandi, plavog zmaja i mnoge druge. Glavna atrakcija će biti i pokretna Zmajeva glava, „Balon cvetovi” “Vila” i “kineski zodijak”.



Organizator Кineskog festivala svetla, Balkanopolis CMT, predvođen kreativnim ambasadorom Srbije, Slobodanom Trkuljom, krunisaće ovaj događaj dugoočekivanim muzičkim spektaklom koji je zakazan za 28. februar u Sava centru. Ovog puta Balkanopolis & prijatelji prirediće tročasovni spektakl - festival “Put svile” kojim vas vode na emotivno muzičko putovanje od Balkana preko Orijenta do Dalekog istoka, uz specijalne goste iz Кine, Rusije, Indije, Sirije, Srbije, Bugarske, Uzbekistana koji će u pratnju Balkanopolis predstaviti drevne i egzotične instrumente i pre svega famozne glasove ovih svetskih pevača.

Foto: Alex Dmitrović

„Izuzetno je zadovoljstvo već dugi niz godina organizovati izložbu koja mami osmehe dece i odraslih. Pozivam vas da prošetate i uživate sa svojom porodicom u drugačijoj postavci ove godine. Ulaz i osmeh su besplatni. A mi vas čekamo u Plavoj dvorani Sava Centra 28.02. na festivalu Put svile“ poručio je Slobodan Trkulja.