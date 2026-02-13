Postoje trenuci koji traju tek nekoliko sekundi, ali zauvek promene sve što dolazi posle njih. Jedan dodir, jedan pogled, jedan trenutak kada postane jasno da je granica već pređena i da povratka na staro više nema. Upravo takav trenutak pokreće priču romana „Poslednji Dan zaljubljenih“.

Njeni dlanovi ostali su na njegovim grudima duže nego što je trebalo. Oboje su znali da je to više od slučajnosti, više od slabosti – bio je to početak nečega što se ne može zaustaviti. U toj tišini, između daha i pogleda, rodila se odluka koju nijedno od njih nije izgovorilo, ali su je oboje osećali.

„Poslednji Dan zaljubljenih“ je emotivna priča o želji, granicama koje nestaju i ljubavi koja dolazi onda kada je najmanje očekujemo. Roman koji otvara pitanja o izborima, hrabrosti i posledicama koje srce često prihvati pre razuma.