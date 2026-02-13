Slušaj vest

Fondacija „Registar nacionalnog internet domena Srbije“ organizuje konferenciju Dan internet domena Srbije - DIDS 2026, koja će biti održana u utorak, 17. marta 2026. godine u Domu omladine Beograda.

Ovogodišnje izdanje konferencije nosi slogan „Novi horizonti“ i biće posvećeno budućnosti internet prostora, razvoju digitalnog identiteta i strateškom značaju domena u savremenom poslovanju. DIDS 2026 će okupiti domaće i međunarodne stručnjake iz oblasti interneta, tehnologije, veštačke inteligencije, marketinga, prava i upravljanja domenima sa ciljem otvaranja debate na ključne teme koje se tiču budućnosti digitalnog poslovanja i onlajn prisustva. Program konferencije otvara Marika Konings, potpredsednica organizacije ICANN i lider Programa novih gTLD domena, predavanjem “Otključajte nove mogućnosti uz sopstveni deo interneta – Da li ste spremni za novi gTLD program: rundu 2026”?

Marika Konings se pridružila ICANN-u u julu 2008. godine i u svojoj trenutnoj ulozi potpredsednice i lidera Programa novih gTLD domena zadužena je za vođenje i usmeravanje organizacionih aktivnosti u vezi sa sprovođenjem narednog kruga ICANN-ovog Programa novih generičkih domena. Prethodno je obavljala funkciju potpredsednice za podršku razvoju politika, gde je koordinisala međusektorske aktivnosti koje doprinose razvoju globalnih politika u skladu sa misijom ICANN-a da očuva bezbednost, stabilnost i interoperabilnost interneta. Pre dolaska u ICANN bila je direktorka za evropska pitanja u organizaciji Cyber Security Industry Alliance, a prethodno je radila kao viši konsultant za javne politike u Briselu. Diplomirala je na Univerzitetu u Mastrihtu i stekla master diplomu iz evropskih političkih i administrativnih studija na Koledžu Evrope u Brižu. U okviru predavanja biće predstavljene mogućnosti koje donosi novi krug New gTLD programa 2026, uključujući informacije o procesu prijave i evaluacije, kao i primere prilagođenih domenskih ekstenzija koje koriste kompanije, gradovi i zajednice širom sveta. Otvaranje prozora za podnošenje prijava očekuje se 30. aprila 2026. godine.

Drugo keynote predavanje održaće Maja Bilić, viši produkt menadžer u kompaniji Google Cloud iz Njujorka, na temu „Korišćenje veštačke inteligencije u svakodnevnom životu – hajp ili realnost“.

Maja Bilić radi kao Senior Product Manager u okviru Google Cloud-a, sa fokusom na alate za programere i primenu generativne veštačke inteligencije za unapređenje procesa i platformi koje koriste milioni programera širom sveta. Ima više od 15 godina iskustva u produkt menadžmentu, strategiji i operacijama u oblastima digitalnog marketinga, podataka, analitike, alata za programere i veštačke inteligencije, stečenog kroz rad u Hrvatskoj, Velikoj Britaniji i Sjedinjenim Američkim Državama. Njeno interesovanje obuhvata povezivanje humanističkih nauka i tehnologije, sa posebnim fokusom na način na koji se veštačka inteligencija integriše u svakodnevne radne procese.

Predavanje će obuhvatiti primere primene veštačke inteligencije u poslovnom okruženju, sa naglaskom na integraciju AI alata u radne tokove i organizacione procese. U okviru konferencije biće organizovan i tematski dvoboj .RS vs .COM domena, panel diskusija „Pametno poslovanje, pametniji domeni: Sledeći talas digitalnih brendova“, a biće predstavljani i rezultati RNIDS istraživanja o upotrebi nacionalnih internet domena, kao i segment posvećen projektu „Lokalac na internetu“.

