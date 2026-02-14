Postoje trenuci koji traju tek nekoliko sekundi, ali zauvek promene sve što dolazi posle njih. Jedan dodir, jedan pogled, jedan trenutak kada postane jasno da je granica već pređena i da povratka na staro više nema. Upravo takav trenutak pokreće priču romana „ Poslednji Dan zaljubljenih“.

Njeni dlanovi ostali su na njegovim grudima duže nego što je trebalo. Oboje su znali da je to više od slučajnosti, više od slabosti – bio je to početak nečega što se ne može zaustaviti. U toj tišini, između daha i pogleda, rodila se odluka koju nijedno od njih nije izgovorilo, ali su je oboje osećali.