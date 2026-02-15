Slušaj vest

Kada nosiš srce na rukavu i najlepše emocije rimama slikaš na papiru, svaki dan je dan ljubavi. A za onaj zvanični Dan zaljubljenih, 14. februar, Marko Milošević je svim zaljubljenicima u poeziju i lepu reč darovao najlepši poklon – pretpremijeru večeri „Moja mila“ i svoje nove stihove. „Nešto malo drugačije“, reči su kojima čuveni pesnik otvorio veče u prepunoj Fondaciji Mozzart, ali nešto je ipak bilo isto kao i uvek – maramice koje brišu oči, suze koje leče dušu i pesme koje bude najlepše emocije.

„Najmanje je bitan datum. Bitni su ljudi koji su došli i da je na ovom lepom mestu bila ovakva energija. Puno suza, puno osmeha, puno emocija, mislim da niko nije ravnodušan izašao odavde. Još jedno lepo veče u Fondaciji Mozzart, meni nije prvo, ali uvek posebno i uvek drugačije“, sumirao je Milošević utiske posle nastupa.

Foto: Touch N Touch

Poznati pesnik je sa svojim bendom oživeo neke od muzičkih numera koje su mu posebno drage, a ne izvode se toliko često. Publika je po prvi put čula i nekoliko Markovih novih pesama – jednu toliko svežu da još uvek nema ni zvanični naziv jer je tek pre dva dana izašla iz umetnikovog pera. „Podmiti me“, „Pospremi“, jedna za drugom ređale su se nove pesme, ali i svima već dobro znani stihovi koji su ljudima ušli pod kožu, toliko da ih šapuću sebi u bradu dok ih Marko recituje na sceni. Bilo je svega, ali najviše je bilo ljubavi.

Foto: Touch N Touch

„Ja bih svu ljubav stavio u poeziju i u tri stiha jer to je dovoljno da se objasni ono što je pravo. A ovo što nije pravo, o tome može dugo da se piše i raspričava. Prave emocije su sekunda i prave emocije se prenose u sekundi, nekad jednim pogledom. Nekad nisu potrebne ni poezija ni proza“. Svoje najdublje, najlepše i najiskrenije emocije Marko je poezijom, ali i pogledom, već više puta delio sa publikom Fondacije Mozzart. Emocije se prenose u sekundi, a on ih je imao mnogo na ovoj pozornici, često i u duetu sa Borisom Režakom.

Foto: Touch N Touch

„Sve što se radi da lepe stvari žive i da se prenose sa ove bine na publiku su ispravne. Najbitnije je imati dobre namere i činiti lepe stvari. Ljudi to prepoznaju i mislim da je zato kroz Fondaciju Mozzart prošlo toliko ljudi, lepih predstava i mnogo velikih umetnika. Zato ova scena već ima istoriju iako nije toliko vremena prošlo otkad je napravljena“, poručio je Milošević. FEBRUAR U NAJLEPŠIM BOJAMA HUMANOSTI Februar je u Fondaciji Mozzart obeležilo nicanje novog remek-dela iz davno posijane „poezije u prozi“. Monodrama „Bašta sljezove boje”, svojevrstan spomenik Branku Ćopiću u režiji Egona Savina, premijerno je izvedena u teatru humanosti, a maestralni Nebojša Milovanović pobrao je ovacije publike. Ulaznice za februarska izvođenja su planule pa su već otvorene prijave za 1, 10. i 16. mart. Jedna ulaznica je jedna donacija od 1.000 dinara za Fondaciju NORBS PLUS, za pomoć obolelima od retkih bolesti. A do kraja februara, publiku još očekuju predstave „Moj prvi put“, „Jazavac pred sudom“ i „Anđela“, za koje će ulaznice biti SMS poruke za lečenje Marijane Aksić. Sve informacije o kartama i repertoaru možete pronaći na Instagramu ili Fejsbuku Fondacije Mozzart.