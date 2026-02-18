Slušaj vest

Prilikom većih ulaganja u dom, važno je uvek misliti da uštede budu što veće, ali i da odnos cene i kvaliteta bude zadovoljavajući. Upravo ovakva sniženja, ona koja su „pametan“ izbor za kupce, jer daju mogućnost značajne uštede, ali i odličnog odnosa cene i kvaliteta, iz meseca u mesec nudi nam Forma Ideale.Mesečna akcija daje mogućnost kupovine preko 800 artikalasa cenama sniženim i preko 50%, sve do 07. marta. Upravo ovo može biti idealna prilika za vas da odaberete neki od komada nameštaja čija će kupovina osvežiti vaš enterijer. Akcijske cene, kao i tokom ranijih mesečnih akcija, važe kako zakupovinu u nekom od 44 salona Forma Ideale, koji se nalaze u 37 gradova u Srbiji (prodajnu mrežu pogledajte OVDE) tako i za kupovinu online, u Forma Ideale Internet prodavnici, na sajtuwww.formaideale.rs.

Svi vlasnici Forma IdealeLoyalty kartica, mogu kupovati po još5% nižim cenama. Pravo na dodatnu loyalty uštedu mogu ostvariti svi kupci koji su realizovali jednu ili više kupovina (jednokratno ili zbirno) u salonima i Internet prodavnici Forma Ideale u vrednosti većoj od 10.000 dinara. Loyalty popust možete koristiti već tokom prve, a zatim i prilikom svake naredne kupovine. Upravo zbog toga Forma Ideale formirala je i Loyalty cenu, prikazanu tokom aktuelnih akcija sa dodatno uračunatih 5%. U nastavku predstavljamo izbor artikala upravo sa naglaskom na loyalty cene. Ukoliko želite da promenite izgled dnevnog boravka, a potreban vam je komad tapaciranog nameštaja, predlog za idealnu kupovinu je ugaona garnitura CLOUDdostupna u dva dezena, a čija je loyalty cena trenutno 49.990 dinara. Pri izboru regala za vaš dnevni boravak, razmislite o elegantnom i atraktivnom modelu regala ROSSO, koji je izuzetno atraktivan, a tokom aktuelne akcije dostupan je po izuzetno povoljnoj ceni od 24.990 dinara.

Opremanje kuhinje i trpezarijskog prostora može biti veliki izazov ukoliko imamo ograničen budžet. Tokom ove mesečne akcije Forma Ideale omogućava da promenite kompletnu kuhinju, a predlog je kuhinja RAJNA 200(200 cm širine) dostupna za samo 25.990 dinara. Uz nju će se odlično uklopiti i Trpezarijski sto DOMUS 135x80 koji je odličan izbor, dostupan u čak pet kombinacija drvo dekora, po izuzetno povoljnoj loyalty ceni od 5.990 dinara. Tokom trajanja aktuelne akcije u Forma Ideale salonima i Internet prodavnici, možete veoma povoljno urediti i svoju spavaću sobu. Jedan od odličnih izbora bi bio francuski ležaj ELEGANT 160x200, sa dušekom i kutijom za odlaganje posteljine, a čija loyalty cena iznosi 84.990 dinara. Uz njega bi se sjajno uklopio prostrani i garderober SIERRA 240 OG, čija je loyalty cena 39.990 dinara, do kraja trajanja akcije 7. marta.

Ukoliko ste spremni da unesete u vaš dom neki komad novog nameštaja, predlažemo vam da obavezno pogledate i NEDELJNU AKCIJU do 22. februara, a koja nudi uštede i preko 40% na odabrane artikle.

Kupovina u salonima i Internet prodavnici Forma Ideale dodatno je olakšana mogućim plaćanjem na odloženo, pa se dobro raspitajte o svim povoljnostima i uslovima kupovine. Budite u toku sa dešavanjima i posetite već danas sajt www.formaideale.rs, jer FORMA IDEALE UVEK SPREMA NEŠTO NOVO i, naravno, iskoristite sjajne akcijske ponude!

