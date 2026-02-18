Direktor i vlasnik Pink Media Group Željko Mitrović ispratio je drugu grupu dece bez roditeljskog staranja na zimovanje i iznenadio ih duplim džeparcima. Krenuli su putem Kopaonika iz beogradskog Doma za decu i omladinu Jovan Jovanović Zmaj – njih 86, dece i vaspitača. Oni će se, kao i njihovi predhodnici odmarati u hotelu “Srebrenac” na Kopaoniku, uz pun pansion – gde će im biti obezbeđena besplatna škola skijanje i dodatna oprema. Mitrović je istakao da ove godine rekordan broj dece šalje na zimovanje.

“Čujemo da su iskustva prve grupe fenomenalna, da su se super proveli. Ovo je drugi ponedeljak, i svakog ponedeljaka ide nova grupa, ukupno oko 400 dece. Prošle nedelje je bio Sombor, Bela crkva, Dečija selo, Niš, Aleksinac i Kruševac. A danas na put kreću deca iz beogradskih domova, "Drinka Pavlović", "Jovan Jovanović Zmaj" i "Moše Pijade". Sledeće nedelja je Zvečanska, mada su ovo sve domovi u sklopu Zvečanske. Tada ćemo imati kombinovanu grupu - imaćemo grupu i sa decom sa različitim smetnjama u razvoju. A ove nedelje imamo, ova tri doma, kao i decu iz Prihvatilišta za zlostavljanu decu. Manje više pokrili smo sve domove u Srbiji, pokrili smo svu dečicu koja rastu bez roditelja ili koja žive u domovima za brigu o deci bez roditeljskog staranja. Za 18 godina saradnje – ovo je rekordan broj. “ - rekao je Mitrović.





Deca iz druge grupe su malo starija, te da su dobili duple džeparce.



“Danas je ova grupa malo starija, pa smo im podelili duple džaparce, i pored toga što je hotel “Srebrnac “organizovao sve. Sve je plaćeno, uključujući i školu skijanja, i iznajmljivanje opreme i sve ostalo, ali ovo su malo stariji, pa oni će verovatno uveče da izlaze. Kopaonik nije baš jeftin, tako da smo im podelili duple džaparce. Nadam se da su zadovoljni.” - dodao je Mitrović.



Zoran Milačić, direktor Zavoda za zaštitu odojčadi, dece i omladine "Zvečanska", ne krije koliko ova pomić vlasnika Pink Media Group znači deci i ustanovama koje brinu o njima.

“Ovo je od izuzetnog značaja za sve ustanove. Negde oko 10 ustanova iz dečih domova za decu bez roditeljskog staranja, i tri zavoda za vaspitavanje dece. Pokrivena je cela Srbija, ovo su ture gde deca iz naše ustanove iz Zvečanske idu i oni se vrlo raduju tome. Ovo je samo jedna od akcija koje on organizuje. Normalno, klinci se raduju svakom događaju. Više puta sam rekao da je Željko kao spoljni saradnik, jer prepoznaje potrebe ove dece.” – rekao je Milačić.