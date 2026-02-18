Slušaj vest

U prepunoj areni „Jane Sandanski“, urbana ikona današnjice održala je lekciju iz scenskog nastupa, harizme i emocije

Bio je to vikend u znaku ljubavi, ali one najvatrenije koju samo Senidah može da proizvede. Ovaj Dan zaljubljenih u Skoplju ostaće upamćen kao noć u kojoj je Senidah spojila balkanski temperament i svetski zvuk.

Nakon skoro tročasovnog nastupa, vidno preplavljena emocijama, zvezda nije krila oduševljenje.

„Bilo je predobro, Kad god dođem u Makedoniju, prvi red je isti kao poslednji. Svi su glasni, skaču, dižu ruke…Stvarno fantastično“, rekla je Senidah.

Dok se utisci iz Skoplja još uvek sležu, čitav region gleda ka severu. Subota, 28. februar, rezervisana je za još jedan spektakl – veliki koncert u novosadskom SPENS-u.

Novi Sad, poznat po istančanom muzičkom ukusu, sprema se za audio-vizuelnu senzaciju čiju kompletnu organizaciju i produkciju potpisuje SKYMUSIC & Music Week Concerts. Senidah za vojvođansku prestonicu sprema poseban repertoar i ne krije da ima visoka očekivanja od publike koja specifično oseća njenu umetnost.

„Jedva čekam da vidim ljude kako se vesele sa mnom. Znam da u Novom Sadu vole pesme koje nisu na prvu poput 'Lanci ljubavi' ili 'Strava'. To mi se mnogo sviđa. Spremite se, biće luda noć!“, poručila je Senidah.

Organizatori iz SKYMUSIC-a podsećaju da je interesovanje za koncert izuzetno veliko i pozivaju fanove da na vreme obezbede svoje ulaznice, i to putem sajta efinity.rs, besplatne aplikacije eFinity, na blagajnama Beogradske Arene, Sava Centra i Doma omladine Beograda kao i na više od 1.000 MojKiosk prodajnih mesta širom Srbije.

