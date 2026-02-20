Ukoliko ste imali privilegiju da se družite, provedete vreme i stvorite uspomene s legendarnim pevačima domaće muzičke scene kojih više nema, dajte svoj doprinos stvaranju omaža njihovom liku i karijeri.

Prisetićemo se velikih i značajnih ljudi koji su ostavili neizbrisiv trag na muzičkom nebu, poput Šabana Šaulića, Tome Zdravkovića, Tozovca, Halida Bešlića, Luisa, Džeja, Silvane Armenulić, Esme Redžepove, Merime Njegomir, kao i mnogih drugih.



Najemotivniji i najznačajniji trenuci njihove karijere često se nalaze u privatnim arhivama. Možda baš vašoj.

Zato vas pozivamo da ih podelite s nama na e-mail adresu muzicka.emisija@kurir.rs kako bi ih i javnost videla i upotpunila svoj doživljaj u vezi sa ovim velikim ljudima. Ukoliko imate video-zapis/fotografiju/pismo ili bilo koji drugi pisani trag, podelite ih s nama, a mi ćemo ih prikazati u emisiji koju stvaramo kako bismo svima njima još jednom rekli veliko hvala za sve pesme koje su nam ostavili.