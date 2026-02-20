Slušaj vest

Svečana 79. dodela nagrada BAFTA - Britanske akademije filmske i televizijske umetnosti održaće se u nedelju 22. februara 2026. u Londonu, a domaćin će biti škotski glumac, televizijski voditelj i reditelj Alan Kaming. U trci za nagrade nalaze se 3 filma koji će biti prikazani u Sava centru od 25. do 25. februara 2026, u okviru programa FEST Intro:

SENTIMENTALNA VREDNOST (25.02. u 20.30, Sava centar) sa 8 BAFTA nominacija, među kojima su kategorije: najbolji film, najbolji kasting, režija (Joakim Trir), najbolji film van engleskog govornog područja, najbolja glavna glumica (Renate Reinsve), originalni scenario, najbolji sporedni glumac (Stelan Skarsgard), najbolja sporedna glumica (Inga Ibsdoter Lileas);

GLAS HIND RAŽAB (25.02. u 18.30, Sava centar) sa BAFTA nominacijom za najbolji film van engleskog govornog područja; PLAVI MESEC (26.02. u 21.00, Sava centar) nominovan za BAFTA nagradu za najboljeg glavnog glumca (Itan Hok). Film PLAVI MESEC se može pogledati u bioskopima samo u okviru FEST Intro programa, jer nije planiran za bioskopsku ditribuciju.

Pored ova tri filma, publika u Beogradu imaće priliku da pogleda i veoma atraktivan film snimljen po bestseleru, ČAROBNJAK IZ KREMLJA (26.02. u 18.00, Sava centar) nominovan za najbolji film na festivalima u San Sebastijanu i Veneciji. U pitanju je politički triler koji se bavi usponom Vladimira Putina kroz oči njegovog najmisterioznijeg savetnika, Vadima Baranova. Glavne uloge tumače: Džud Lou, Alisia Vikander i Pol Dano.

Pored BAFTA nominacije, GLAS HIND RAŽAB takođe je nominovan za Oskara za najbolji međinarodni film, dobitnik je nagrade publike na Festivalu u San Sebastijanu i nagrade žirija na Venecijanskom festivalu. Film je zasnovan na stvarnim događajima i hitnim pozivima koje je zabeležio Palestinski Crveni polumesec. Glasovi na telefonu su stvarni. Volonteri Crvenog polumeseca 29.01.2024. godine. primaju hitan poziv. Šestogodišnja devojčica zarobljena je u automobilu pod vatrom u Gazi i moli za spas. Dok pokušavaju da je zadrže na vezi, čine sve što mogu da do nje pošalju ambulantno vozilo. Njeno ime je bilo Hind Ražab.

Film SENTIMENTALNA VREDNOST ima 9 nominacija za Oskara; dobitnik je Gran Prija Festivala u Kanu; 6 nagrada Evropske filmske akademije ukljčujućI sve najvažnije (film, režija, scenario, muška i ženska uloga, kompozitor). Reditelj i scenarista Joakim Trir predstavlja porodičnu dramu o dve sestre povezane neraskidivom bliskošću i njihovom ocu koji iznenada ponovo postaje deo njihovog života, što otvara prostor za oproštaj i pomirenje.- Agnes i Nora uspostavljaju odnos sa otuđenim ocem, harizmatičnim Gustavom, koji je nekada bio slavan reditelj. Gustav nudi Nori, pozorišnoj glumici, ulogu u svom novom filmu, za koji se nada da će mu doneti veliki povratak na scenu. Nora odbija ulogu i ubrzo saznaje da je njen lik poveren mladoj, ambicioznoj holivudskoj zvezdi. Neočekivano, dve sestre moraće da balansiraju između komplikovanog odnosa koji imaju sa ocem i američkom glumicom koja se našla u središtu njihovih složenih porodičnih odnosa.

Film PLAVI MESEC nominovan je za Oskara za najboljeg glavnog glumca i najbolji scenario; dobitnik je Srebrnog medveda na Berlinskom filmskom festivalu za najbolju sporednu mušku ulogu i dobitnik brojnih drugih nagrada. Uloge tumače Itan Hok, Bobi Kanavale, Endru Skot. Ovaj film Ričarda Linklejtera govori o legendarnom tekstopiscu Lorencu Hartu, koji se hrabro suočava sa budućnošću dok mu se profesionalni i privatni život raspadaju tokom večeri povodom premijere hit predstave njegovog bivšeg partnera Ričarda Rodžersa, „Oklahoma!“ Tokom 100 minuta, film se u realnom vremenu odvija kroz događaje u baru Sardi’s, u večeri 31. marta 1943. godine. To je priča o prijateljstvu, umetnosti i ljubavi, ispričana kroz bogatu galeriju pisaca, glumaca i muzičara, prijatelja i štićenika, povorku već slavnih i onih koji će to tek postati. Do kraja te večeri, Hart će se suočiti i sa svetom koji je rat nepovratno promenio, kao i sa naizgled nedostižnom mogućnošću ljubavi. FEST Intro je dvodnevni filmski događaj koji se održava 25. i 26. februara 2026. u Sava centru, u susret predstojećem 53. Međunarodnom filmskom festivalu – FEST koji je zakazan za početak oktobra (2-11.10.2026). Ulaznice za FESTIntro mogu se nabaviti onlajn na tickets.rs i na svim Ticket Vision prodajnim mestima.