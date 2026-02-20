Slušaj vest

Eros Ramazzotti spektakularno je započeo svoju novu svetsku turneju „Una Storia Importante“ u Parizu, pred prepunom dvoranom i publikom koja ga je dočekala ovacijama, emocijama i horskim pevanjem od prve do poslednje pesme.

Na sceni uz Erosa - impresivan bend svetske klase predvođen muzičkim direktorom Lukom Scarpom, uz vrhunske muzičare koji su doneli moćan, emotivan i savršeno produciran zvuk. Već od prvih taktova bilo je jasno da publiku očekuje veče za pamćenje.

Eros Ramacoti (1).jpeg
Foto: Prandoni

Set lista je donela bezvremenske hitove koji su obeležili generacije poput „Una storia importante“, „Un’emozione per sempre“, „Fuoco nel fuoco“, a poseban emotivni vrhunac večeri desio se tokom izvođenja nova verzija pesme „L’aurora“, koju jereinterpretirala i producirala Alicia Keys, a koja se nalazi na novom albumu „Una Storia Importante“.

Eros Ramacoti (3).jpeg
Foto: Prandoni

Bez specijalnih gostiju, ali uz prepoznatljivu harizmu, blizak kontakt sa publikom i snažnu emociju, Eros je još jednom pokazao zašto važi za jednog od najvećih umetnika evropske muzičke scene. Atmosfera u dvorani bila je električna - hiljade glasova, svetla, emocije i energija koja se osećala u svakom trenutku, a kako je to izgledalo na licu mesta pogledajte ovde:

https://www.instagram.com/p/DU8KGpfDND9/

U okviru svoje velike turneje, Eros Ramazzotti stiže i u Beograd 26. aprila, u Beogradsku arenu, gde publiku očekuje veče vrhunske produkcije, emocije i hitova koji su obeležili živote miliona fanova širom sveta.

Eros Ramacoti (2).jpeg
Foto: Prandoni

Ulaznice za prestonički koncert dostupne su putem sajtova www.ramazzotti.com, sajta efinity.rs, aplikacije efinity, na blagajnama Beogradske arene, Doma omladine Beograda, Sava Centra i na preko 1.000 Mojkiosk lokacija širom Srbije.

Promo