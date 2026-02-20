Eros Ramazzotti spektakularno je započeo svoju novu svetsku turneju „Una Storia Importante“ u Parizu, pred prepunom dvoranom i publikom koja ga je dočekala ovacijama, emocijama i horskim pevanjem od prve do poslednje pesme.

Na sceni uz Erosa - impresivan bend svetske klase predvođen muzičkim direktorom Lukom Scarpom, uz vrhunske muzičare koji su doneli moćan, emotivan i savršeno produciran zvuk. Već od prvih taktova bilo je jasno da publiku očekuje veče za pamćenje.

Set lista je donela bezvremenske hitove koji su obeležili generacije poput „Una storia importante“, „Un’emozione per sempre“, „Fuoco nel fuoco“, a poseban emotivni vrhunac večeri desio se tokom izvođenja nova verzija pesme „L’aurora“, koju jereinterpretirala i producirala Alicia Keys, a koja se nalazi na novom albumu „Una Storia Importante“.

Bez specijalnih gostiju, ali uz prepoznatljivu harizmu, blizak kontakt sa publikom i snažnu emociju, Eros je još jednom pokazao zašto važi za jednog od najvećih umetnika evropske muzičke scene. Atmosfera u dvorani bila je električna - hiljade glasova, svetla, emocije i energija koja se osećala u svakom trenutku, a kako je to izgledalo na licu mesta pogledajte ovde:

https://www.instagram.com/p/DU8KGpfDND9/

U okviru svoje velike turneje, Eros Ramazzotti stiže i u Beograd 26. aprila, u Beogradsku arenu, gde publiku očekuje veče vrhunske produkcije, emocije i hitova koji su obeležili živote miliona fanova širom sveta.