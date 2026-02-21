Slušaj vest

Nije bila raspoložena da posle zamršenog i napornog dana sluša piskave glasove i prazne razgovore. Umor joj se uvukao pod kožu, a svet oko nje delovao je kao scena koja se ponavlja bez smisla. Pokušavala je da se isključi iz buke, da ne primećuje poglede i smeh koji je odzvanjao prostorijom.

A onda je podigla pogled.

Sve je u tom trenutku utihnulo. Kao da je prostor između njih nestao, kao da je magla zagušila sve ostale zvuke. Njene zenice su se raširile, dah joj je zastao, a koža zatreperila pod neobjašnjivim talasom koji ju je preplavio. Nije znala ko je on, niti zašto joj se čini da ga već poznaje – ali osećaj je bio previše snažan da bi ga ignorisala.

Foto: Promo

„Stranac u noći“ je roman o neočekivanoj privlačnosti, o trenutku koji prekida rutinu i pokreće lavinu emocija. To je priča o susretu koji briše granice između razuma i želje, o pogledu koji govori više od hiljadu reči i noći koja zauvek menja tok sudbine.

Roman „Stranac u noći“ poklanjamo uz dnevne novine Kurir ove subote.