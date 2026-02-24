Slušaj vest

Zaboravite na obične poklone! Najveća svetska senzacija Cirque du Soleil stiže u Beograd od 7. do 10. maja u organizaciji SKYMUSIC & Live Nation, a povodom Dana žena donosi neverovatnu akciju.

Proleće u Beogradu, ove godine biće u znaku svetske senzacije koja pomera granice ljudskih mogućnosti. Najčuveniji cirkus na planeti, Cirque du Soleil, stiže u Beogradsku arenu sa svojim spektakularnim šouom „OVO“, a za sve ljubitelje vrhunske zabave stižu fantastične vesti: povodom Dana žena, ulaznice za ovaj vizuelni zemljotres biće dostupne uz poseban popust.

1/15 Vidi galeriju Cirque du Soleil Foto: Promo/Marie-Andrée Lemire

U okviru velike osmomartovske akcije, koja traje od 23. februara do 9. marta, obezbeđen je specijalan popust na ulaznice za kategorije Tribine 4 i 5. Ova ekskluzivna ponuda važi za izvođenja zakazana za 9. maj u 20 časova, kao i za sve termine 10. maja. Idealna prilika da se dragim damama, ali i celoj porodici, pokloni iskustvo koje se pamti zauvek. S obzirom na to da je interesovanje za dolazak čuvenih akrobata u Beograd ogromno, ova vremenski ograničena ponuda omogućava najbržima da osiguraju svoja mesta po povlašćenim cenama.

Foto: Promo/Marie-Andrée Lemire

Predstava “Ovo” je invazija boja, energije i emocija. Domaća publika imaće priliku da po prvi put zaroni u neverovatan svet insekata kroz nastupe čak 53 umetnika iz 25 zemalja. Gospodari gravitacije prirediće akrobacije koje prkose zakonima fizike, brišući granicu između plesa, cirkusa i čistog adrenalina. Raspored predstava: 7. maj - 20:00

8. maj - 20:00

9. maj - 16:00 i 20:00

10. maj - 13:00 i 17:00 Ulaznice su dostupne na www.cirquedusoleil.com/OVO, putem sajta eFinity, eFinity aplikaciji i na svim Efinity i Moj Kiosk prodajnim mestima, uključujući blagajne Beogradske Arene, Doma omladine i Sava Centra. Rezervacija i plaćanje putem eFinity aplikacije i Moj Kiosk prodajnih mesta su takođe dostupni.

Foto: Promo/Marie-Andrée Lemire

Od svoje premijere 2009. godine, predstava „OVO“ je obišla više od 40 zemalja i osvojila preko 7 miliona gledalaca, potvrđujući status Cirque du Soleil kao globalnog lidera u izvođačkoj umetnosti uživo. Kompanija, osnovana 1984. u Kanadi, inspirisala je više od 400 miliona ljudi na šest kontinenata i danas zapošljava više od 4.000 ljudi, uključujući 1.200 umetnika iz 80 zemalja, stalno pomerajući granice savremene zabave kroz umetnost, inovaciju i magiju.

Foto: Promo/Marie-Andrée Lemire