Sveti Simeon, u svetu poznat kao Stefan Nemanja, nakon vladarskog života posvetio se monaštvu i veri, ostavivši dubok trag u istoriji srpskog naroda. Njegove mošti poznate su po čudesnom mirotočenju, a njegov lik simbolizuje snagu, mudrost i duhovno preobraženje.

Ikona Svetog Simeona Mirotočivog unosi mir, blagoslov i podseća na značaj porodice, tradicije i vere. Ne propustite priliku da obogatite svoj dom ovim dragocenim poklonom – ikona Svetog Simeona Mirotočivog stiže uz Kurir.