Najveselija fešta u regionu, hercegnovski 57. Praznik mimoze, biće zaokružena Suđenjem karnevalu i koncertom Aca Pejovića u subotu, 28. februara. Ceremoniji će prethoditi završni defile mažoretki i Gradske muzike, Mjesne muzike Đenović, trombonjera i Maškara.

Završni vikend donosi i poseban program – Cvetnu povorku u petak, 27. februara, u kojoj će najveseliji i najlepši cvetići hercegnovskih vrtića, osnovnih škola, kulturno-umetničkih društava i klubova, defilovati i plesati kroz grad.

U okviru programa Prijatelji u gostima, tradicionalno će na Prazniku mimoze biti upriličeni Dani Beograda (petak, 27.2). U Gradskoj kafani biće organizovano Veče Tome Zdravkovića, uz predstavljanje autentičnih specijaliteta restorana Tradicija. Lik Tome Zdravkovića oživeće omiljeni skadarlijski pevač Saša Lazarević Kudra.

Foto: M.Samardžić

Hercegnovski srednjoškolci i profesori pripremaju Školske gušte u subotu, 28. februara, od 10 časova u Njegoševoj ulici. Pokušaće da naprave najdužu njoku u Boki, služiće koktele, prirediti DJ žurku, a iskoristiće priliku da se na poseban način predstavi svaki obrazovni profil. Samo sat kasnije, u 11 časova, počeće Susreti gradskih muzika Boke, kao najava proslave 140 godina Gradske muzike Herceg Novi. Svi zajedno, nakon promenade, nastupiće u parku Boka.

Povratak Velike bokeške fešte na Praznik mimoze donosi bogat program u Bijeloj, na platou ispred Doma kulture, u subotu od 10 časova, uz scenski prikaz dočeka kapetana Petra Želalića, čuvenog pomorskog kapetana.

Atraktivna i sve masovnija Trka karića – Karotrc i neverovatno dobra zabava, na programu je u nedelju (1.3) od 12 časova, na stazi od centra grada do Škvera.

Herceg Novi je i ovog februara potvrdio da je centar zabave u regionu, sa preko 60 programa za samo 15 dana u slavu mimoze, života i prijateljstva. Kompletan program dostupan je na www.praznikmimoze.me