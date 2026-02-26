U razmaku od svega mesec dana, na adresu teatra humanosti stigla su dva priznanja koja svedoče da dobročinstvo, kada je iskreno i istrajno, ne prolazi nezapaženo. Fondacija Mozzart još jednom je potvrdila da njena misija prevazilazi okvire donacija – ona postaje trajni saveznik kulture, umetnosti i zajednice.

Prvo priznanje stiglo je od Udruženja književnika Srbije, koje je fondaciji dodelilo Zlatnu plaketu – simbol zahvalnosti i poštovanja za posvećenost stvaralaštvu i podršku književnoj sceni. U vremenu kada kultura često stoji na vetrometini prolaznih interesa, ova nagrada predstavlja snažnu poruku da postoje oni koji razumeju da je reč temelj identiteta jednog naroda. Zlatna plaketa nije samo priznanje za dosadašnji rad, već i potvrda da humanost i umetnost mogu hodati ruku pod ruku, gradeći prostor u kome kultura nije luksuz, već potreba.

Nedugo zatim, usledilo je još jedno značajno priznanje. Povodom 79. rođendana Beogradskog dramskog pozorišta, Fondaciji Mozzart uručena je nagrada za doprinos saradnika, kao izraz zahvalnosti za dugogodišnju podršku radu ovog uglednog teatra. U simbolici gotovo osam decenija postojanja jednog pozorišta ogleda se istrajnost umetnosti da opstane uprkos svim izazovima, a u toj priči Fondacija je prepoznata kao pouzdan partner – tihi pokrovitelj velikih scena, reflektora i aplauza.

„Ova nagrada za nas ima posebnu težinu, jer dolazi iz kuće koja gotovo osam decenija čuva i oblikuje pozorišnu umetnost u Beogradu. Velika nam je čast što ste nas odabrali za saradnika i ovo priznanje obavezuje, ali ujedno je i velika inspiracija za nove projekte Fondacije Mozzart. Podrška Beogradskom dramskom pozorištu za nas nije bila samo pitanje saradnje, već iskrenog partnerstva i verovanja da kultura mora imati stabilan oslonac u zajednici“, istakla je Sunčica Mitrović iz Fondacije Mozzart.

Ova dva priznanja, dodeljena u kratkom periodu, ne predstavljaju tek niz svečanih trenutaka. Ona su potvrda kontinuiteta – dosledne vizije da se ulaže u duh zajednice. Od književne reči do pozorišne daske koja život znači, Fondacija Mozzart pokazuje da humanost dobija puni smisao tek kada se pretače u konkretna dela.