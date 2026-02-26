Važan deo programa Kurir televizije od prvog dana čini i bogat filmski i serijski sadržaj. Kurir televizija nastavlja da neguje raznovrsnost u ponudi, te gledaoce i dalje očekuju omiljeni naslovi.

Radnja ove urbane komedije odigrava se tokom jedne večeri tokom 1990-tih u Beogradu. Mare i Pop su dvojica prijatelja koji su odrastali zajedno. Oni su oduvek želeli da postanu muzičari, dok je Gojko, njihov školski drug koga su zadirkivali kao deca i dali mu nadimak „Sisa”, postao uspešan biznismen, vlasnik kluba i muzičkog studija.

Pop i Mare traže od Gojka da im pomogne da izdaju album, ali Gojko nije zaboravio zadirkivanje koje je trpeo u detinjstvu i namerava da im se osveti. To je duga noć u Beogradu, a uz put se Pop i Mare zaintrigiraju devojkom po imenu Kata, koja je, ispostavlja se, Gojkova devojka. Upoznaju i Katinu drugaricu Lolu, pevačicu početnicu koja nema prateći bend i traži pomoć od Gojka.

Dok se voze ka žurki, Pop, Mare i Kata nailaze na provalnika maskiranog u Deda Mraza kako pljačka apoteku. Pošto ga skoro uhvati policija, oni mu dozvoljavaju da se pridruži u kolima. U međuvremenu, Gojko otkriva Loli da planira da iskoristi novac koji su mu dali Pop i Mare za snimanje Loline demo-trake. Lola odmah zove Mareta i kaže mu za Gojkov plan, nakon čega on, Pop i Kata pokušavaju da smisle način da povrate njihovu kasetu i novac.

Kako se ova zamršena situacija rešava, pogledajte na Kurir televiziji u nedelju, 1. marta, od 22.45.