Blistavi trenuci i nezaboravan muzički spektakl obeležili su festival “Put svile” koji je muzičar Slobodan Trkulja sa Balkanopolisom i gostima iz sveta održao u subotu u Sava Centru. Time su zatvorili 8. Kineski festival svetla, zvaničnu proslavu Kineske nove godine na spektakularan način!

Više od tri sata dug koncert oduševio je prepunu salu Sava Centra. Slobodan Trkulja bio je opušten i energičan, krećući se scenom lagano, gotovo lebdeći. Njegovo virtuozno i emotivno pevanje dirnulo je publiku, dok je Balkanopolis svirao snažno, uigrano i prepoznatljivo energično.

Koncept festivala i programa koji je osmislio Trkulja je zaista poseban. Moderan zvuk Balkanopolisa je koristio kao platformu za stvaranje nove muzike uz zvuke sveta koji su na momente zvučali kao "saundtrek" za filmove epske fantazije iz nama dalekih zemalja.

U okviru festivala moderne tradicije, Balkanopolis je nastupio kao orkestar domaćin, a gosti su se smenjivali u pravom muzičkom putovanju duž Puta svile.

Iz Uzbekistana je stigao Šokruh Ganiev, koji je svojim mističnim glasom i sugestivnom interpretacijom odveo publiku u zvučne predele Srednje Azije. Maestralni virtuoz na orijentalnim udaraljkama, Hadi Hrekes iz Sirije, dodatno je obogatio nastupe snažnim ritmovima i dinamikom.

Posebnu atmosferu doneo je Siren Bajar iz Unutrašnje Mongolije, Kine, predstavivši drevnu tehniku grlenog pevanja - jedan glas koji se udvaja u dva, oživljavajući zvuk daleke prošlosti. Zajedno sa Ataman Šinganom koji je pevao u Urtindu stilu, liričnom grlenom pevanju, sa Balkanopolisom su izveli novu numeru “Mongolsku rapsodiju”, sa moćnim rok / sinematik zvukom.

Iz Bugarske su stigli mistični vokali trija Fida, čiji su glasovi probudili u publici osećaj čežnje, ljubavi i duh starih vremena.

Zvuk tradicije Srbije predstavila je grupa Kalem - Stefan je svojim čarobnim vokalom ispisivao filigranske melodije, dok je Dušan na gitari stvarao emotivne zvučne pejzaže srpskog dela Puta svile.

Indijska umetnica Variđašri Venugopal donela je klasične zvuke indijske muzike kroz virtuozne melodijsko-ritmičke improvizacije duboko ukorenjene u mistični etos tog podneblja. Pored pevanja, publiku je oduševila i sviranjem bambus flaute, kojom je dodatno obojila pojedine kompozicije.

Drugi gost iz Indije, harizmatični folk/pop muzičar Ragu Diksit, podigao je čitav Sava Centar na noge. Uz svoje zarazne hitove, zajedno sa Balkanopolisom izveo je i pesmu „Zaspo Janko“ na srpskom jeziku, što je izazvalo veliko oduševljenje publike!

Kao glavni izvođač festivala nastupila je grupa Aj Jola iz Rusije, predstavivši jedinstven spoj moderne produkcije i tradicionalnih muzičkih elemenata naroda Baškirije.

Ovogodišnji festival „Put svile“, drugi po redu u ovom formatu, značajno se razlikovao od prethodnog - doneo je nove zvuke, impozantnu scenu, nove izvođače i šire muzičke horizonte.

Reakcije publike bile su više nego euforične, a dobra vest je da će festival „Put svile“ nastaviti da živi kao tradicija i narednih godina.

- Dok je svet goreo i ljudi bili uznemireni događanjima na Bliskom istoku, u Sava Centru na festivalu “Put svile”, umetnici iz raznih krajeva planete su nas kroz muziku podsetili koliko je svet lep. Koliko smo svi, iako beskrajno različiti, u suštini isti ljudi koji nose božansku iskru u sebi. Muzika koju smo izvodili preko tri sata, spaja kulture i tradicije sveta i sve nas je podsetila da je čovek čoveku brat - a ne vuk. Da nam je život dat da poštujemo jedni druge i da svi živimo zajedno u miru i harmoniji. U svetu haosa - Put svile je festival moderne tradicije koji brani lepotu - jer lepota će spasiti svet! Šta god od sveta da ostane u medjuvremenu, vidimo se dogodine ponovo sa novim gostima i novim programom! - izjavio je Trkulja.

