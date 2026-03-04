Slušaj vest

Uoči Dana žena, slavimo žene koje svojim talentom i strašću menjaju svet. Jedna od njih je Sarah Brightman, čije je ime širom sveta poznato zahvaljujući legendarnoj ulozi Christine Daaé u mjuziklu The Phantom of the Opera, u kojoj je očarala publiku svojom virtuoznom izvedbom i nezaboravnim glasom.

Foto: Promo

Ali Brightman nije samo zvezda pozornice – kao UNESCO Artist for Peace, posvećena je osnaživanju žena, promovisanju obrazovanja i kulturne raznolikosti, inspirišući mlade da slede svoje snove.

Kako sama kaže: „Verujem da umetnost ima moć da osnaži žene i inspiriše ljude da slede svoje snove, baš kao što je i mene inspirisala.“ Njena elegancija, strast i humanitarni angažman podsećaju nas da svaki dan može biti prilika za ostvarenje snova i slavljenje ženskog talenta.

Upravo te kvalitete moći ćemo uživo da doživimo na njenom spektakularnom koncertu 24. novembra u Sava Centar, gde će publika biti obasjana emocijama, muzikom i nezaboravnim izvođenjima najlepših melodija.

Foto: Promo