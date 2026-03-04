Slušaj vest

Musicology Sessions donosi dve intimne koncertne večeri u BitefArtCafe 8. i 13. marta uz akustični zvuk i porodične muzičke priče koje se prenose kroz generacije i koje su obeležile odrastanja i muzički put dve familije.

Veče će biti posvećeno Senki Veletanlić, dami jugoslovenske džez i evergreen scene. Marta i Vasil vam donose sve što im je ostavljeno u amanet, dar i besprekornu ljubav prema muzici.

Kao specijalni vokalni gosti na bini će im se pridružiti Ljubomir Milanović i Viktor Tumbas.

Na ovom posebnom koncertu oživljava se duh jedne epohe, ali i večnost Senkinog glasa. Na repertoaru će se naći pesme Zafira i Senke, Vasilise, Bisere, deda Vasila, svih onih koji su utkali zvuk i emociju u živote generacija.

Ovo je veče porodičnih priča ispričanih kroz pesme, sećanja i melodije koje su oblikovale odrastanje i umetnički identitet kako Marte, tako i Vasila, ali i omaž muzici koja diše kroz generacije, muzici koja ne poznaje granice i porodične topline utkane u svaki ton.

Razgovarali smo sa Martom i Vasilom uoči ovog koncerta:

Da li postoje porodične muzičke priče koje publika ne zna, anegdote iz kuće, sa putovanja, sa proba, ispričajte nam jednu.

Ima ih zaista mnogo. Jedna koja je posebno slatka je kada je Marta bila mala, svaki dolazak kod Senke i Zafira morao je da se završi njenim “nastupom” u dnevnoj sobi.

Senka je imala ulogu najavljivača ili domaćina na sceni i obavezno bi imala zadatak da najavi Martu, ali uvek sa novim umetničkim imenom koje bi izmislili na licu mesta. Marta bi strpljivo čekalaiza zavese od terase i kad bi Senka završila spektakularnu najavu Marta bi ponosno izašla i izvela šta god je u tom trenutku bilo aktuelno, pevanje, ples, sviranje klavira i sl., dok bi ostatak familije Martin performans pomno slušao i ispratio aplauzom.

Da li osećate odgovornost ili privilegiju kada reinterpretirate repertoar Senke, Bisere, Vasilise, Zafira?

Osećamo i jedno i drugo. Izvoditi repertoar naše familije je velika čast, ali i težak zadatak, jer pored toga što su oni bili velemajstori svog zanata, svako od njih je ostavio svoj autetični pečat na našoj sceni.

Kako birate repertoar kada je u pitanju porodična istorija?

Izuzetno je teško odabrati i predstaviti ogroman opus svih naših najbližih na jednom koncertu. Zapravo je nemoguće. Zato smo pokušali da odaberemo pre svega one pesme koje mi najviše volimo, ali i koje mogu da se izvode u formaciji glas i klavir.

Koliko vam znači da na bini postoji dijalog više generacija?

Na bini će biti samo dve generacije i imaju sjajan dijalog i na bini i van nje.



5. Šta biste voleli da publika ponese kući sa sobom nakon ove večeri?

Mi ćemo učiniti sve da im na najbolji način prenesemo emocije i poruke koju muzika naše porodice nosi. Najbolje da njih pitate posle koncerta da li smo u tome uspeli.

Datum: 13.03.2026.

Vrata otvaramo u 20h

Koncert počinje u 21h

BitefArtCafe

063.594.294

063.594.054

Mitropolita Petra 8