Slušaj vest

Opšta prodaja ulaznica počinje u petak, 13. marta u 10 časova po lokalnom vremenu na sajtu efinity.rs

Globalna superzvezda Pitbull (Mr. 305 / Mr. Worldwide) vraća žurku u Evropu novim, dodatim arenskim datumima u okviru svoje velike „I’M BACK“ turneje, odgovarajući na kontinuiranu potražnju fanova širom regiona. Spektakl koji osvaja svet i oduševljava publiku širom planete stiže u Beogradsku arenu 13. novembra!

Nakon blokbaster niza međunarodnih nastupa i viralnog pokreta fanova koji je arene pretvorio u more ćelavih kapa, Pitbull je spreman da publici priredi još jedno električno, višegeneracijsko koncertno iskustvo ispunjeno hitovima koji su obeležili njegovu karijeru, prepoznatljivim himnama i neprekidnom energijom za žurku.

Foto: CFP Images

Pitbull važi za jednog od najkonzistentnijih live izvođača svoje generacije i dominantnu silu na turnejama, uz brojne plasmane pri vrhu svetskih touring lista tokom karijere. Prema podacima koje prenosi Billboard Boxscore, Pitbull je tokom karijere zaradio više od 250 miliona dolara i prodao preko 4,7 miliona ulaznica širom sveta. Njegova poslednja turneja, Party After Dark Tour, bila je najveća solo turneja u njegovoj karijeri sa više od 50 datuma u 13 zemalja, dodatno učvrstivši reputaciju Mr. Worldwide-a kao sinonima za pun gas, slavlje bez kočnica i nezaboravne fan momente iz večeri u veče. Pored novoobjavljenih arenskih datuma, Pitbull biće i hedlajner festivala BST Hyde Park, koji predstavlja American Express, u petak, 10. jula 2026. godine. Tom prilikom biće organizovan i zvanični pokušaj obaranja Guinness World Records™ rekorda za najveće okupljanje ljudi koji nose ćelave kape tokom njegovog nastupa - fenomen koji su fanovi s ljubavlju nazvali „The Bald E’s“. Poslednje ulaznice su u prodaji na bst-hydepark.com.

Foto: CFP Images

ULAZNICE:

Ulaznice za novoobjavljene datume biće dostupne od srede, 11. marta u 10 časova po lokalnom vremenu, putem artist presale prodaje. Redovna prodaja počinje u petak, 13. marta u 10 časova na sajtu efinity.rs. VIP:

Turneja će ponuditi različite VIP pakete i ekskluzivna iskustva za fanove koji žele da podignu svoj koncertni doživljaj na viši nivo. Paketi se razlikuju, ali mogu uključivati premium ulaznice, pristup intimnoj turi iza bine, pozivnicu za pre-show VIP lounge, specijalno dizajniran VIP poklon i još mnogo toga. Sadržaj VIP paketa zavisi od odabrane ponude. Za više informacija posetite vipnation.eu.

PITBULL „I’M BACK“ TOUR – EVROPA / UK DATUMI: Uto, 23. jun – Stokholm, SE – 3Arena

Sub, 27. jun – Werchter, BE – Werchter Boutique*

Uto, 30. jun – Belfast, UK – Ormeau Park (Belsonic)

Sre, 1. jul – Glazgov, UK – Glasgow Summer Sessions, Bellahouston Park

Pet, 3. jul – Lids, UK – American Express predstavlja Roundhay Park*

Uto, 7. jul – Dablin, IE – Marlay Park

Sre, 8. jul – Limerik, IE – Thomond Park Stadium

Pet, 10. jul – London, UK – American Express predstavlja BST Hyde Park London*

Sub, 12. jul – Nica, FR – Allianz Arena

Sre, 15. jul – Arnhem, NL – GelreDome

Ned, 19. jul – Dizeldorf, DE – Arena Im Open Air Park

Uto, 21. jul – Budimpešta, HU – Puškaš Arena

Čet, 23. jul – Varšava, PL – PGE Narodowy

Ned, 26. jul – Prag, CZ – Airport Letnany

Sre, 29. jul – Riga, LV – Mezaparks Great Bandstand

Pet, 31. jul – Kaunas, LT – Darius and Girenas Stadium Pon, 2. novembar – Lisabon, Portugal – MEO Arena – NOVI KONCERT

Sre, 4. novembar – Barselona, Španija – Palau Sant Jordi – NOVI KONCERT

Čet, 5. novembar – Madrid, Španija – Movistar Arena – NOVI KONCERT

Ned, 8. novembar – Cirih, Švajcarska – Hallenstadion – NOVI KONCERT

Pon, 9. novembar – Milano, Italija – Unipol Dome – NOVI KONCERT

Sre, 11. novembar – Lion, Francuska – LDLC Arena – NOVI KONCERT

Pet, 13. novembar – Beograd, Srbija – Beogradska arena – NOVI KONCERT

Sub, 14. novembar – Bratislava, Slovačka – Tipos Arena – NOVI KONCERT

Pon, 16. novembar – Dortmund, Nemačka – Westfalenhallen – NOVI KONCERT

Sre, 18. novembar – Beč, Austrija – Stadthalle – NOVI KONCERT

Čet, 19. novembar – Štutgart, Nemačka – Schleyerhalle – NOVI KONCERT

Ned, 22. novembar – Prag, Češka – O2 Arena – NOVI KONCERT

Uto, 24. novembar – Budimpešta, Mađarska – MVM Dome – NOVI KONCERT

Pet, 27. novembar – Lođ, Poljska – Atlas Arena – NOVI KONCERT

Pon, 30. novembar – Kaunas, Litvanija – Žalgiris Arena – NOVI KONCERT

Čet, 3. decembar – Gdanjsk, Poljska – ERGO ARENA – NOVI KONCERT

Pon, 7. decembar – Helsinki, Finska – Veikkaus Arena – NOVI KONCERT PITBULL – „I’M BACK“ TOUR – DATUMI U SEVERNOJ AMERICI (ulaznice su već u prodaji):

*sa specijalnim gostom Lil Jon Čet, 14. maj – West Palm Beach, FL – iTHINK Financial Amphitheatre Sub, 16. maj – Tampa, FL – MIDFLORIDA Credit Union Amphitheatre Ned, 17. maj – Charleston, SC – Credit One Stadium

Uto, 19. maj – Raleigh, NC – Coastal Credit Union Music Park Sre, 20. maj – Charlotte, NC – Truliant Amphitheater Pet, 22. maj – Houston, TX – The Cynthia Woods Mitchell Pavilion Sub, 23. maj – Dallas, TX – Dos Equis Pavilion

Sre, 27. maj – Phoenix, AZ – Talking Stick Resort Amphitheatre Pet, 29. maj – Chula Vista, CA – North Island Credit Union Amphitheatre Sub, 30. maj – Los Angeles, CA – Hollywood Bowl Sre, 3. jun – Salt Lake City, UT – Utah First Credit Union Amphitheatre

Sub, 6. jun – Wheatland, CA – Toyota Amphitheater Ned, 7. jun – Mountain View, CA – Shoreline Amphitheatre Sre, 19. avgust – Bristow, VA – Jiffy Lube Live Pet, 21. avgust – Virginia Beach, VA – Veterans United Home Loans Amphitheater at Virginia Beach

Sub, 22. avgust – Hershey, PA – Hersheypark Stadium Uto, 25. avgust – Wantagh, NY – Northwell at Jones Beach Theater Sre, 26. avgust – Syracuse, NY – Empower Federal Credit Union Amphitheater Pet, 28. avgust – Hartford, CT – The Meadows Music Theatre

Sub, 29. avgust – Mansfield, MA – Xfinity Center Pon, 31. avgust – Bangor, ME – Maine Savings Amphitheater Sre, 2. septembar – Saratoga Springs, NY – Saratoga Performing Arts Center Čet, 3. septembar – Holmdel, NJ – PNC Bank Arts Center

Sub, 5. septembar – Toronto, ON – RBC Amphitheatre Sre, 9. septembar – Clarkston, MI – Pine Knob Music Theatre Čet, 10. septembar – Grand Rapids, MI – Acrisure Amphitheater Sub, 12. septembar – East Troy, WI – Alpine Valley Music Theatre

Ned, 13. septembar – Tinley Park, IL – Credit Union 1 Amphitheatre Uto, 15. septembar – Cincinnati, OH – Riverbend Music Center Sre, 16. septembar – Cuyahoga Falls, OH – Blossom Music Center Pet, 18. septembar – St. Louis, MO – Hollywood Casino Amphitheater

Sub, 19. septembar – Noblesville, IN – Ruoff Music Center Uto, 22. septembar – Rogers, AR – Walmart AMP Pet, 25. septembar – Kansas City, MO – MORTON Amphitheater Sub, 26. septembar – Shakopee, MN – Mystic Lake Amphitheater

O PITBULLU Armando Christian Pérez, globalno poznat kao Pitbull, predstavlja sinonim za svetski uspeh kao GRAMMY nagrađivani nezavisni internacionalni superstar, ambasador obrazovanja, preduzetnik i motivacioni govornik. Sa milijardama audio strimova i video pregleda, kao i stotinama zlatnih i platinastih priznanja, njegova karijera spada među najimpresivnije u istoriji muzike. Pored muzike, Pitbull je izgradio raznovrstan i rastući poslovni portfolio. Osnivač je izdavačke kuće Mr. 305, brenda Voli 305 Vodka, kao i kanala Globalization na SiriusXM platformi, koji emituje globalne ritmične hitove. Pitbull je i strastveni zagovornik obrazovanja. Suosnivač je mreže besplatnih javnih čarter škola SLAM! (Sports Leadership Arts Management), globalno prepoznate obrazovne organizacije koja trenutno obrazuje više od 10.000 učenika u 14 škola širom SAD-a.

Tokom 2024. godine, Pitbull je udružio snage sa Bon Jovijem na energičnoj numeri „Now or Never“, koja je debitovala na Billboard listama, spajajući globalnu dens energiju sa klasičnim rokom, što je dodatno potvrdilo njegovu međugeneracijsku popularnost. Taj zamah nastavljen je i u 2025. godini kroz rasprodate arene širom Evrope i Australije, gde su fanovi dolazili u potpuno „Pitbull“ inspirisanim stajlinzima, dok su veliki mediji izveštavali o ovom fenomenu. U januaru 2026. godine, Pitbull je najavio „I’M BACK“ turneju širom Severne Amerike, nakon niza rasprodatih koncerata širom sveta.

Foto: CFP Images

O LIL JONU Više od decenije, uzvici „YEAHHH“, „OKAYY“ i „WHATTT“ sinonim su za višestruko platinastog i GRAMMY nagrađivanog umetnika Lil Jona. Jedna je od najistaknutijih figura u muzici i pop kulturi, nastupajući pred stotinama hiljada fanova sa izvođačima kao što su Usher, Ludacris, Afrojack, Steve Aoki, Pitbull, TLC (u emisiji American Idol), Becky G, Offset, LMFAO, Too $hort i E-40. Najpoznatiji po ulozi u stvaranju i popularizaciji južnjačkog pokreta i načina života poznatog kao Crunk, Lil Jon je sa grupom The East Side Boyz ostvario regionalne hitove tokom 90-ih, da bi 2001. godine postali nacionalna senzacija zahvaljujući pesmama „Bia Bia“ i „Put Yo Hood Up“. Njihovi kultni albumi uključuju We Still Crunk!, Put Yo Hood Up, Kings of Crunk i Crunk Juice.