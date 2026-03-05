PITBULL proširio evropsku turneju! MR. WORLDWIDE 13. NOVEMBRA U BEOGRADSKOJ ARENI
Opšta prodaja ulaznica počinje u petak, 13. marta u 10 časova po lokalnom vremenu na sajtu efinity.rs
Globalna superzvezda Pitbull (Mr. 305 / Mr. Worldwide) vraća žurku u Evropu novim, dodatim arenskim datumima u okviru svoje velike „I’M BACK“ turneje, odgovarajući na kontinuiranu potražnju fanova širom regiona. Spektakl koji osvaja svet i oduševljava publiku širom planete stiže u Beogradsku arenu 13. novembra!
Nakon blokbaster niza međunarodnih nastupa i viralnog pokreta fanova koji je arene pretvorio u more ćelavih kapa, Pitbull je spreman da publici priredi još jedno električno, višegeneracijsko koncertno iskustvo ispunjeno hitovima koji su obeležili njegovu karijeru, prepoznatljivim himnama i neprekidnom energijom za žurku.
Pitbull važi za jednog od najkonzistentnijih live izvođača svoje generacije i dominantnu silu na turnejama, uz brojne plasmane pri vrhu svetskih touring lista tokom karijere. Prema podacima koje prenosi Billboard Boxscore, Pitbull je tokom karijere zaradio više od 250 miliona dolara i prodao preko 4,7 miliona ulaznica širom sveta. Njegova poslednja turneja, Party After Dark Tour, bila je najveća solo turneja u njegovoj karijeri sa više od 50 datuma u 13 zemalja, dodatno učvrstivši reputaciju Mr. Worldwide-a kao sinonima za pun gas, slavlje bez kočnica i nezaboravne fan momente iz večeri u veče.
Pored novoobjavljenih arenskih datuma, Pitbull biće i hedlajner festivala BST Hyde Park, koji predstavlja American Express, u petak, 10. jula 2026. godine. Tom prilikom biće organizovan i zvanični pokušaj obaranja Guinness World Records™ rekorda za najveće okupljanje ljudi koji nose ćelave kape tokom njegovog nastupa - fenomen koji su fanovi s ljubavlju nazvali „The Bald E’s“. Poslednje ulaznice su u prodaji na bst-hydepark.com.
ULAZNICE:
Ulaznice za novoobjavljene datume biće dostupne od srede, 11. marta u 10 časova po lokalnom vremenu, putem artist presale prodaje. Redovna prodaja počinje u petak, 13. marta u 10 časova na sajtu efinity.rs.
VIP:
Turneja će ponuditi različite VIP pakete i ekskluzivna iskustva za fanove koji žele da podignu svoj koncertni doživljaj na viši nivo. Paketi se razlikuju, ali mogu uključivati premium ulaznice, pristup intimnoj turi iza bine, pozivnicu za pre-show VIP lounge, specijalno dizajniran VIP poklon i još mnogo toga. Sadržaj VIP paketa zavisi od odabrane ponude. Za više informacija posetite vipnation.eu.
PITBULL „I’M BACK“ TOUR – EVROPA / UK DATUMI:
Uto, 23. jun – Stokholm, SE – 3Arena
Sub, 27. jun – Werchter, BE – Werchter Boutique*
Uto, 30. jun – Belfast, UK – Ormeau Park (Belsonic)
Sre, 1. jul – Glazgov, UK – Glasgow Summer Sessions, Bellahouston Park
Pet, 3. jul – Lids, UK – American Express predstavlja Roundhay Park*
Uto, 7. jul – Dablin, IE – Marlay Park
Sre, 8. jul – Limerik, IE – Thomond Park Stadium
Pet, 10. jul – London, UK – American Express predstavlja BST Hyde Park London*
Sub, 12. jul – Nica, FR – Allianz Arena
Sre, 15. jul – Arnhem, NL – GelreDome
Ned, 19. jul – Dizeldorf, DE – Arena Im Open Air Park
Uto, 21. jul – Budimpešta, HU – Puškaš Arena
Čet, 23. jul – Varšava, PL – PGE Narodowy
Ned, 26. jul – Prag, CZ – Airport Letnany
Sre, 29. jul – Riga, LV – Mezaparks Great Bandstand
Pet, 31. jul – Kaunas, LT – Darius and Girenas Stadium
Pon, 2. novembar – Lisabon, Portugal – MEO Arena – NOVI KONCERT
Sre, 4. novembar – Barselona, Španija – Palau Sant Jordi – NOVI KONCERT
Čet, 5. novembar – Madrid, Španija – Movistar Arena – NOVI KONCERT
Ned, 8. novembar – Cirih, Švajcarska – Hallenstadion – NOVI KONCERT
Pon, 9. novembar – Milano, Italija – Unipol Dome – NOVI KONCERT
Sre, 11. novembar – Lion, Francuska – LDLC Arena – NOVI KONCERT
Pet, 13. novembar – Beograd, Srbija – Beogradska arena – NOVI KONCERT
Sub, 14. novembar – Bratislava, Slovačka – Tipos Arena – NOVI KONCERT
Pon, 16. novembar – Dortmund, Nemačka – Westfalenhallen – NOVI KONCERT
Sre, 18. novembar – Beč, Austrija – Stadthalle – NOVI KONCERT
Čet, 19. novembar – Štutgart, Nemačka – Schleyerhalle – NOVI KONCERT
Ned, 22. novembar – Prag, Češka – O2 Arena – NOVI KONCERT
Uto, 24. novembar – Budimpešta, Mađarska – MVM Dome – NOVI KONCERT
Pet, 27. novembar – Lođ, Poljska – Atlas Arena – NOVI KONCERT
Pon, 30. novembar – Kaunas, Litvanija – Žalgiris Arena – NOVI KONCERT
Čet, 3. decembar – Gdanjsk, Poljska – ERGO ARENA – NOVI KONCERT
Pon, 7. decembar – Helsinki, Finska – Veikkaus Arena – NOVI KONCERT
PITBULL – „I’M BACK“ TOUR – DATUMI U SEVERNOJ AMERICI (ulaznice su već u prodaji):
*sa specijalnim gostom Lil Jon
Čet, 14. maj – West Palm Beach, FL – iTHINK Financial Amphitheatre
Sub, 16. maj – Tampa, FL – MIDFLORIDA Credit Union Amphitheatre
Ned, 17. maj – Charleston, SC – Credit One Stadium
Uto, 19. maj – Raleigh, NC – Coastal Credit Union Music Park
Sre, 20. maj – Charlotte, NC – Truliant Amphitheater
Pet, 22. maj – Houston, TX – The Cynthia Woods Mitchell Pavilion
Sub, 23. maj – Dallas, TX – Dos Equis Pavilion
Sre, 27. maj – Phoenix, AZ – Talking Stick Resort Amphitheatre
Pet, 29. maj – Chula Vista, CA – North Island Credit Union Amphitheatre
Sub, 30. maj – Los Angeles, CA – Hollywood Bowl
Sre, 3. jun – Salt Lake City, UT – Utah First Credit Union Amphitheatre
Sub, 6. jun – Wheatland, CA – Toyota Amphitheater
Ned, 7. jun – Mountain View, CA – Shoreline Amphitheatre
Sre, 19. avgust – Bristow, VA – Jiffy Lube Live
Pet, 21. avgust – Virginia Beach, VA – Veterans United Home Loans Amphitheater at Virginia Beach
Sub, 22. avgust – Hershey, PA – Hersheypark Stadium
Uto, 25. avgust – Wantagh, NY – Northwell at Jones Beach Theater
Sre, 26. avgust – Syracuse, NY – Empower Federal Credit Union Amphitheater
Pet, 28. avgust – Hartford, CT – The Meadows Music Theatre
Sub, 29. avgust – Mansfield, MA – Xfinity Center
Pon, 31. avgust – Bangor, ME – Maine Savings Amphitheater
Sre, 2. septembar – Saratoga Springs, NY – Saratoga Performing Arts Center
Čet, 3. septembar – Holmdel, NJ – PNC Bank Arts Center
Sub, 5. septembar – Toronto, ON – RBC Amphitheatre
Sre, 9. septembar – Clarkston, MI – Pine Knob Music Theatre
Čet, 10. septembar – Grand Rapids, MI – Acrisure Amphitheater
Sub, 12. septembar – East Troy, WI – Alpine Valley Music Theatre
Ned, 13. septembar – Tinley Park, IL – Credit Union 1 Amphitheatre
Uto, 15. septembar – Cincinnati, OH – Riverbend Music Center
Sre, 16. septembar – Cuyahoga Falls, OH – Blossom Music Center
Pet, 18. septembar – St. Louis, MO – Hollywood Casino Amphitheater
Sub, 19. septembar – Noblesville, IN – Ruoff Music Center
Uto, 22. septembar – Rogers, AR – Walmart AMP
Pet, 25. septembar – Kansas City, MO – MORTON Amphitheater
Sub, 26. septembar – Shakopee, MN – Mystic Lake Amphitheater
O PITBULLU
Armando Christian Pérez, globalno poznat kao Pitbull, predstavlja sinonim za svetski uspeh kao GRAMMY nagrađivani nezavisni internacionalni superstar, ambasador obrazovanja, preduzetnik i motivacioni govornik. Sa milijardama audio strimova i video pregleda, kao i stotinama zlatnih i platinastih priznanja, njegova karijera spada među najimpresivnije u istoriji muzike.
Pored muzike, Pitbull je izgradio raznovrstan i rastući poslovni portfolio. Osnivač je izdavačke kuće Mr. 305, brenda Voli 305 Vodka, kao i kanala Globalization na SiriusXM platformi, koji emituje globalne ritmične hitove.
Pitbull je i strastveni zagovornik obrazovanja. Suosnivač je mreže besplatnih javnih čarter škola SLAM! (Sports Leadership Arts Management), globalno prepoznate obrazovne organizacije koja trenutno obrazuje više od 10.000 učenika u 14 škola širom SAD-a.
Tokom 2024. godine, Pitbull je udružio snage sa Bon Jovijem na energičnoj numeri „Now or Never“, koja je debitovala na Billboard listama, spajajući globalnu dens energiju sa klasičnim rokom, što je dodatno potvrdilo njegovu međugeneracijsku popularnost.
Taj zamah nastavljen je i u 2025. godini kroz rasprodate arene širom Evrope i Australije, gde su fanovi dolazili u potpuno „Pitbull“ inspirisanim stajlinzima, dok su veliki mediji izveštavali o ovom fenomenu.
U januaru 2026. godine, Pitbull je najavio „I’M BACK“ turneju širom Severne Amerike, nakon niza rasprodatih koncerata širom sveta.
O LIL JONU
Više od decenije, uzvici „YEAHHH“, „OKAYY“ i „WHATTT“ sinonim su za višestruko platinastog i GRAMMY nagrađivanog umetnika Lil Jona. Jedna je od najistaknutijih figura u muzici i pop kulturi, nastupajući pred stotinama hiljada fanova sa izvođačima kao što su Usher, Ludacris, Afrojack, Steve Aoki, Pitbull, TLC (u emisiji American Idol), Becky G, Offset, LMFAO, Too $hort i E-40.
Najpoznatiji po ulozi u stvaranju i popularizaciji južnjačkog pokreta i načina života poznatog kao Crunk, Lil Jon je sa grupom The East Side Boyz ostvario regionalne hitove tokom 90-ih, da bi 2001. godine postali nacionalna senzacija zahvaljujući pesmama „Bia Bia“ i „Put Yo Hood Up“. Njihovi kultni albumi uključuju We Still Crunk!, Put Yo Hood Up, Kings of Crunk i Crunk Juice.
Lil Jon stoji iza brojnih platinastih produkcija za umetnike kao što su E-40, Usher, Ciara, The Ying Yang Twins, Ice Cube i mnogi drugi. Sarađivao je i sa will.i.amom, Miley Cyrus, Britney Spears, Bret Michaelsom, Travisom Barkerom, Jennifer Lopez, Machine Gun Kellyjem, DJ Snakeom i mnogim drugima.
Kao izvođač, prodao je milione primeraka albuma kao frontmen sastava Lil Jon & The East Side Boyz, čiji su hitovi „Get Low“ i „What U Gon’ Do“ postali među najvećim crossover hip-hop numerama. Njegov kontinuitet u stvaranju hitova doneo mu je armiju fanova od Los Anđelesa do Njujorka, širom Srednjeg zapada i naravno njegovog rodnog juga SAD-a.
Kao DJ nastupao je širom sveta, uključujući Francusku, Nemačku, Južnu Koreju, Kinu, Indiju, Dubai, London, Meksiko i Australiju. Dobitnik je dve BMI nagrade za tekstopisca godine, jedanaest Billboard nagrada (za hitove „Yeah!“ i „Lovers and Friends“), kao i Grammy, Radio Music Award, BET nagrade, dve MTV Video Music nagrade i American Music Award.