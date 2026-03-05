Slušaj vest

Ne postoji jedan tip žene već onoliko koliko ima cvetova, a svaka se izdvaja ritmom, bojom i pričom

Neko je jednom rekao kako je najlepši cvet onaj koji se pokloni bez razloga. Tada žena shvata da nije toliko važno ko ga je poklonio, već to što ju je neko zaista video. Kao što se cvet otvara prema svetlosti, tako se i žena otvara prema pažnji, toplini i gestu koji ostavlja trag.

Na 8. mart, više nego ikada, slavimo te trenutke prepoznavanja. „Teleflora” slavi žene baš takve kakve jesu: autentične, raskošne u svojoj jednostavnosti i uvek vredne pažnje. Jer, svaki cvet nosi poruku. A svaka žena je poruka sama po sebi. Ne postoji jedan tip žene, već ih ima onoliko koliko ima cvetova, a svaka se izdvaja svojim ritmom, bojom i pričom.

Ovoga puta za vas izdvajamo pet najčešćih tipova.

1. Romantična sanjarka Ne veruje u slučajnosti, pamti poruke u knjigama i voli tišinu. Na Dan žena, ona se seti da su njeni snovi uvek imali oblik cveta. Jednom je dobila buket ruža bez povoda i shvatila da pažnja ne mora biti glasna da bi bila velika. Ona nas podseća da nežnost u stvari znači snagu.

Foto: Teleflora





2. Samouverena liderka Zna šta želi, uvek nastupa sa stavom i ne traži dopuštenje da zablista. Na Dan žena, ne želi priznanje, ali ga zaslužuje. Kada je prvi put dobila korpu crvenih ruža s porukom „Hvala što pomeraš granice“, znala je da je viđena. Ona je dokaz da snaga i lepota idu zajedno.

Foto: Teleflora





3. Prirodna i autentična

Bez šminke ili našminkana, uvek je svoja. Njena lepota je u spontanosti. Na Dan žena, bira jednostavnost, poput cvetnog aranžmana koji miriše na proleće i podseća nas da je najlepše ono što je istinsko. Ona nas uči da budemo svoje.

Foto: Teleflora





4.

Urbana iotmena Voli lep dizajn, umetnost i diskretnu raskoš. Kod nje je sve svedeno, ali promišljeno.

Na Dan žena, jedan suptilan i brižljivo kreiran cvetni aranžman biće dovoljan da joj kaže sve. Jer, ona zna da stil znači sigurnost u sebe i zato bira suštinu bez ičega suvišnog.

Foto: Teleflora





5. uvek Vedra i nasmejana Smeje se glasno, zrači dobrom energijom i uvek sa sobom donosi sunce. Na Dan žena, njen smeh je najlepši ukras. Kada dobije cvetni aranžman, deli ga sa svima oko sebe šireći radost baš kao cveće.

Foto: Teleflora



