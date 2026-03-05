UZ KURIR U PETAK, 6. MARTA – TV EKRAN I PRAKTIČNA LJUŠTILICA!
Uz dnevno izdanje novina Kurir stiže i novi broj omiljenog TV vodiča TV Ekran, ali i koristan poklon za svako domaćinstvo – praktična ljuštilica.
Jednostavna za upotrebu i laka za održavanje, ljuštilica je idealna za brzo i efikasno ljuštenje voća i povrća, čineći svakodnevnu pripremu obroka lakšom i bržom. Mali, ali veoma koristan kuhinjski dodatak koji će vam uvek biti pri ruci.
U novom broju TV Ekrana očekuje vas najtačniji TV program, zanimljive priče, intervjui i preporuke za gledanje.
U novom broju TV Ekrana čitajte:
Luka Aranđelović: Put od profesora gitare do zvezde evrovizijske scene: Muzičar iz Niša sa svojim bendom Lavina sumira utiske sa Pesme za Evroviziju i govori o numeri „Kraj mene“, koja je osvojila srca publike i žirija.
Arif Jakup:Uzori u glumi su mi Dikaprio i Mekonahi, a u fudbalu Ronaldo.
Zlatan Vidović: Pozivam publiku da pogleda jedan drugačiji film – „Biće novih leta“.
Kurir.rs