Sunce, buđenje prirode i vrhunske premijere –sve to i mnogo više očekuje vas u martu. Iako toplo vreme zove napolje, subotu uveče ipak rezervišite za premijerne naslove sa DOX TV potpisom. Od istorije, preko politike, do transporta, imamo ponešto za svakoga.

Prva subota u martu rezervisana je za ljubitelje istorije i Drugog svetskog rata. Film „Nacisti u begu“otkriće vam šta se dešavalo nakon završetka ovog tragičnog rata. Progonjena užasima Holokausta, Evropa je bila odlučna da naciste privede pravdi. Suočeni sa tom situacijom, oni su činili sve kako bi pobegli sa kontinenta. Njih pet do deset hiljada u tome je uspelo, a u pomoć im je uskočio neočekivani saveznik – Katolička crkva. Koju je ulogu imala ova institucija umasovnom bekstvu zločinaca, otkrijte u subotu, 7. 3. u 21:50.

Za one sklonije aktuelnim političkim situacijama pripremili smo dokumentarac o Velikom vođi Severne Koreje. „Svet poKim Džong-Unu“ donosi uvid u njegov cilj da svoju zemlju učini svetskom vodećom nuklearnom silom. Odbacujući bilo kakvu opciju razoružavanja, Kim Džong Un testirao je i monstruoznu raketu Hwasong-17. Ali šta se krije iza te silne opsednutosti nuklearnim oružjem i da li njegove pretnje treba shvatiti ozbiljno? Odgovor saznajte 14. 3. u 21:55.

Prvi dan proleća donosi nešto sasvim drugačije – priču o čoveku čiji će vas dvostruki život zapanjiti i dirnuti. Tokom devedesetih godina, Dejl Saterlend danju je bio opasni tajni agent koji se borio protiv sve raširenijeg kriminala u Vašingtonu, a noću je vodio biblijske studije u ulozi pastora. Više od 20 godina ovaj čovek je igrao dvostruku ulogu agenta i pastora. Sada otkriva kako je uspešno spojio dva sasvim suprotna života u filmu „Dejl: pod maskom“. Ovu neverovatnu životnu priču pogledajte u subotu, 21. 3. u 21:55.

Od marta ćemo se oprostiti ukrcavanjem na jedan od najneverovatnijih kontejnerskih brodova, na kojem ćemo saznati kako je biti pomorac usred bitke za profitom. Prateći njegovu svakodnevnu putanju duž brodske rute poznate kao okosnica svetske trgovine: „FAL“ (Francuska azijska linija), pokušaćemo da saznamo prednosti i nedostatke globalne trgovine, ali i kako poboljšati brojne aspekte pomorskog saobraćaja. Ukrcajte se sa nama na „Tovar: težina bremena“ 28. 3. u 21:55 i otkrijte neverovatni svet pomorske trgovine.