Publiku u Beogradu uskoro očekuje uzbudljivo muzičko veče posvećeno jednoj od najvećih pop diva svih vremena. Holandska vokalna umetnica Glennis Grace nastupiće 15. aprila u Plavoj dvorani Sava centra sa koncertnim programom „A Night of Whitney Houston“.

Ovaj koncert predstavlja omaž legendarnoj Whitney Houston sa pažljivo odabranom set listom njenih najpoznatijih pesama. Uz vrhunski prateći bend i produkciju, publika će imati priliku da uživo čuje bezvremenske hitove koji su obeležili generacije. Od snažnih soul i pop numera do emotivnih balada koje su njen glas učinile jednim od najprepoznatljivijih u istoriji muzike.

Glennis Grace važi za jednu od najimpresivnijih ženskih vokala evropske muzičke scene. Širu međunarodnu publiku osvojila je 2018. godine nastupom u američkom šou-programu „America’s Got Talent“, gde je stigla do finala upravo zahvaljujući interpretacijama pesama Whitney Houston. Njeni tribute koncerti već godinama pune koncertne dvorane širom Evrope, uključujući rasprodate nastupe u poznatim arenama u Amsterdamu i Roterdamu.