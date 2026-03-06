Ponekad je dovoljan jedan trenutak da se izbrišu sve granice koje smo godinama pažljivo gradili. Jedan dodir, jedan zagrljaj, jedan pogled koji govori više nego što bismo ikada smeli da izgovorimo. Upravo takav trenutak pokreće priču romana „Zabranjeno obećanje“.

U njegovom zagrljaju pronašla je tišinu koju nije znala da traži. On je, naslonjen na njeno rame, kao da je želeo da sakrije sve što postoji izvan tog kratkog, krhkog trenutka. Bilo je u tom dodiru nešto zabranjeno, nešto što oboje razumeju, ali nijedno ne izgovara naglas. I baš zato je sve bilo snažnije, dublje i opasnije.

„Zabranjeno obećanje“ je emotivna priča o ljubavi koja dolazi u pogrešno vreme, o željama koje se teško priznaju i obećanjima koja menjaju živote. Roman o tankoj liniji između onoga što smemo i onoga što srce ipak izabere.