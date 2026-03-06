Slušaj vest

Jubilarno, peto izdanje Belgrade River Festa donosi program kakav publika do sada nije imala priliku da doživi. Na ekskluzivnoj lokaciji u okviru Beograda na vodi, na otvorenoj sceni uz reku, 16. juna festival će obeležiti svoj jubilej nastupom jedne od najprepoznatljivijih velike latino pop zvezda svih vremena - Ricky Martina.

Ricky Martin, čija karijera traje više od četiri decenije, autor je hitova poput „Livin' la Vida Loca“, „La Copa de la Vida“ i mnogih drugih koji su obeležili globalnu pop kulturu. I danas je jedan od najuticajnijih umetnika na međunarodnoj muzičkoj sceni. Prošle godine na prestižnoj dodeli MTV Video Music Awards dobio je prvo priznanje Latin Icon Award, nagradu koja slavi njegov izuzetan doprinos latino muzici i dugogodišnji uticaj na svetsku muzičku industriju.

Nedavno je nastupio i u okviru Super Bowl LX, jednog od najgledanijih muzičkih događaja godine, gde se pojavio uz glavnog izvođača i druge međunarodne zvezde pred milionskim auditorijumom širom sveta, potvrđujući još jednom svoj status umetnika koji i dalje oblikuje savremenu pop scenu.

Foto: Promo

PET GODINA – NAJVEĆA IMENA SVETA U BEOGRADU Od svog prvog izdanja, Belgrade River Fest je dokazao da Beograd ima viziju i snagu da postane nezaobilazna tačka na mapi svetskih turneja. U proteklih pet godina festival je ugostio neka od najvećih imena svetske muzike: Andrea Bocelli, Mariza, Yasmin Levy, Anna Netrebko, Nick Cave, Antonis Remos, John Legend i Luz Casal.

Za jubilarno izdanje publiku očekuje najambicioznija produkcija do sada. Impozantna koncertna bina biće upotpunjena spektakularnom produkcijom Ricky Martina, uz vrhunsku scenografiju i impresivnu rasvetu. Tim Ricky Martina u Beograd donosi produkcijske standarde najvećih međunarodnih scena, stvarajući koncertno iskustvo kakvo publika do sada nije imala priliku da doživi.

Foto: Promo

NEZABORAVNE VEČERI NA OTVORENOJ SCENI UZ REKU

Na jedinstvenoj festivalskoj lokaciji uz reku, u ambijentu koji podseća na velike svetske metropole, Belgrade River Fest izgradio je svoju prepoznatljivu otvorenu scenu – prostor u kojem se muzika, atmosfera i emocije stapaju u posebno koncertno iskustvo.

Za jubilarno izdanje publiku očekuje najambicioznija produkcija do sada: impresivna scenografija, vrhunska rasveta i moćna koncertna bina koja će ugostiti energičan nastup Ricky Martina.

Foto: Aleksandar Dmitrović

PETI ROĐENDAN – NAJVEĆI DO SADA

Dovesti performera ovog kalibra u godini jubileja potvrđuje ono što je festival gradio od prvog dana - reputaciju događaja koji postavlja standarde u regionu.

Belgrade River Fest je za samo pet godina uspeo da dovede najveća svetska imena u srce Beograda, a 2026. donosi nastup umetnika čija popularnost i danas inspiriše generacije.

Peti Belgrade River Fest biće više od koncerta - biće to proslava muzike, dobre energije i grada koji je postao domaćin svetskog spektakla.

Ulaznice su u prodaji na svim prodajnim mestima Ticket Vision-a i online na tickets.rs