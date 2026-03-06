Povodom 8. marta, Dana žena, za koncert čuvenog orkestra filmske muzike Lords of the Sound u Sava centru omogućen je popust na ulaznice od 10% uz kod „8 mart“. Ovaj koncert održaće se 25. marta 2026. sa početkom u 20.00, sa programom „The Music of Hans Zimmer“ koji obuhvata najpoznatije kompozicije muzičkog genija našeg vremena, Hansa Cimera. Popust traje 8. i 9. marta.

Ulaznice se mogu nabaviti na sajtu tickets.rs i na blagajnama Ticket Visiona.

Program koncerta „The Music of Hans Zimmer“ obuhvata muziku iz kultnih filmova kao što su: „Dina“, „Spajdermen 2“, „Mračni vitez“, „Interstelar“, „Šerlok Holms“, „Perl Harbor“, „Gladijator“, „Inception“, „Pirati sa Kariba“, „Spirit“, „Call of Duty: Modern Warfare 2“, „Madagaskar“, „Kralj lavova“, „007: Nije vreme za umiranje“, „Supermen - Čovek od čelika“,….

„The Music of Hans Zimmer“ je uzbudljivo putovanje u svet jedinstvenih melodija, koje na scenu donosi izuzetnu atmosferu filmskih remek-dela u izvođenju simfonijskog orkestra.

Muzika Hansa Cimera zauzima posebno mesto u savremenoj filmskoj industriji, vodeći publiku pravo u središte filmskih priča i budeći snažne emocije već od prvih taktova.