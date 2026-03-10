Slušaj vest

Sastav Gospon Tamburaši, kojem je ime dao legendarni kantautor Đorđe Balašević, nastupiće 24. aprila u Plavoj dvorani Sava Centra, donoseći publici veče posvećeno najlepšim tamburaškim i starogradskim pesmama, ali i stihovima Đorđa Balaševića, Zvonka Bogdana i Janike Balaža.

Ovaj ansambl čine vrhunski i visoko obrazovani muzičari koji su više od decenije sarađivali sa Balaševićem i bili deo njegovih velikih koncertnih večeri. Nastupali su na njegovim poslednjim velikim koncertima, svirali pred desetinama hiljada ljudi u Areni, pevali u duetima i stajali rame uz rame sa autorom čije se pesme i danas slušaju.

Foto: Gospon Tamburaši Promo

Ime “Gospon Tamburaši” Balašević im je poklonio 2020. godine, a oni ga danas nose sa ponosom kroz muziku, tambure i pesme koje su obeležile generacije. Njihov kvalitet prepoznat je i van granica Srbije - nastupaju na velikim scenama širom Evrope, a ove godine bili su gosti i na prestižnom Svetosavskom balu u bečkoj palati Hofburg.

Beogradska publika imaće priliku da ih čuje u posebnom koncertnom programu koji spaja tradicionalne starogradske pesme i stihove autora kao što su Đorđe Balašević, Zvonko Bogdan i legendarni tamburaški virtuoz Janika Balaž. Posebnu emociju večeri doneće nastup dečijeg hora Srpskog narodnog pozorišta iz Novog Sada, što koncertu daje dodatnu toplinu i snagu.

Foto: Gospon Tamburaši Promo

Publiku očekuje veče snažnih emocija, muzike koja se pamti i stihova koji su obeležili generacije.

Ulaznice za koncert dostupne su na svim prodajnim mestima Ticket Vision-a I online na https://tickets.rs/event/gospon_tamburasi_25347