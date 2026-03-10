Slušaj vest

Dok se publika širom Evrope priprema za veliki povratak jednog od najvoljenijih italijanskih muzičara, Eros Ramazzotti već osvaja dvorane širom sveta u okviru svoje aktuelne turneje „Una Storia Importante World Tour“, sa kojom 26. aprila stiže i u Beogradsku arenu.

Video snimak sa jednog od koncerata na ovoj turneji otkriva atmosferu koja očekuje i beogradsku publiku - moćna produkcija, prepoznatljivi hitovi koji su obeležili generacije i emocija koja već decenijama povezuje Ramazzottija sa publikom širom planete.

Foto: Promo

Video možete pogledati ovde:

Da je Ramazzotti i dalje jedna od ključnih figura svetske muzičke scene pokazao je i nedavno na Festivalu di Sanremo, gde se, 40 godina nakon pobede sa pesmom „Adesso Tu“, ponovo pojavio na čuvenoj bini teatra Ariston. Tom prilikom dogodio se i poseban muzički trenutak - svetska premijera dueta sa Aliciom Keys, koja je zajedno sa Ramazzottijem izvela novu verziju njegove emotivne balade „L’aurora“. U toj interpretaciji glasovi dvoje umetnika spojili su se u snažan muzički dijalog koji je pesmi dao potpuno novu dimenziju.

Ramazzotti iza sebe ima impresivnu karijeru: 16 studijskih albuma, rasprodate svetske turneje, brojne nagrade i priznanja, dok su njegove pesme obeležile istoriju italijanske muzike i osvojile publiku širom sveta. Sa više od 80 miliona prodatih ploča i preko 8 milijardi slušanja, on ostaje jedan od najuspešnijih italijanskih izvođača svih vremena.

Foto: Promo

Sve to publiku očekuje i u Beogradu, gde će 26. aprila u Beogradskoj areni imati priliku da uživo doživi koncert koji donosi spoj bezvremenskih hitova, snažne emocije i produkcije kakva prati jednu od najvećih italijanskih muzičkih zvezda.

Ulaznice za beogradski koncert dostupme su putem sajtova www.ramazzotti.com, sajta efinity.rs, aplikacije efinity, na blagajnama Beogradske arene, Doma omladine Beograda, Sava Centra i na preko 1.000 Mojkiosk lokacija širom Srbije.