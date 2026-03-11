Slušaj vest

Kurir danas donosi poklon koji će mnogima olakšati svakodnevicu. Danas uz primerak Kurira čitaoce očekuje koristan dodatak – NORO trakice za nos, koje pomažu da se diše lakše i slobodnije. Uz svake novine dobijate 5 trakica, kao i flajer sa uputstvom za pravilno korišćenje, kako biste odmah mogli da ih isprobate.

NORO trakice su praktično i jednostavno rešenje koje pomaže da se prošire nosni kanali i omogući bolji protok vazduha. Dovoljno je da se trakica zalepi preko nosa i njen poseban dizajn blago podiže nosne prolaze, čime se olakšava disanje. Posebno su korisne tokom noći, jer mogu pomoći kod otežanog disanja i hrkanja, ali i tokom dana kada vam je potreban bolji protok vazduha – bilo da ste u pokretu, na poslu ili tokom fizičke aktivnosti.

DIŠITE PUNIM PLUĆIMA I RECITE ZBOGOM ZAPUŠENOM NOSU! DANAS UZ KURIR DOBIJATE NORO TRAKICE ZA LAKŠE DISANJE – ČAK 5 TRAKICA PO NOVINI! Izvor: Kurir

Mnogi ljudi imaju problem sa zapušenim nosom zbog prehlade, alergija, promene vremena ili umora, a upravo u takvim situacijama ovakve trakice mogu doneti brzo i jednostavno olakšanje. Njihova primena je veoma laka – dovoljno je da se zalepe na čist i suv nos, a efekat se oseća gotovo odmah.

Zato danas ne propustite Kurir jer vas uz novine čeka praktičan poklon koji može doprineti boljem snu i lakšem disanju. Uz 5 NORO trakica i flajer sa uputstvom, moći ćete odmah da ih isprobate i uverite se koliko male promene mogu napraviti veliku razliku u svakodnevnom životu.