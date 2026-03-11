Slušaj vest

Predstava koja već 20 godina govori o snazi umetnosti, strasti i nepokorenom duhu

U subotu, 28. marta, Madlenianum Opera and Theatre obeležava značajan jubilej dvadeset godina od premijere predstave „Frida Kalo“, jedne od najdugovečnijih i najprepoznatljivijih dramskih produkcija ove kuće. Premijera je održana 28. marta 2006. godine, a tokom dve decenije predstava je ostala snažan deo repertoara i emotivna tačka susreta publike sa pozorištem.

Inspirisana životom legendarne meksičke slikarke Frida Kahlo, predstava je nastala po tekstu Sanja Domazet, u režiji Ivana Vujić. Umesto klasične biografske priče, autorski tim stvorio je intimnu i poetsku pozorišnu sliku o poslednjim danima umetnice čiji su život obeležili bol, strast, ljubav i neugasiva potreba za stvaranjem.

Na sceni se susreću dve Fride, starija i mlađa kao simboli vremena, sećanja i unutrašnjeg dijaloga. U predstavi su tokom godina igrali istaknuti umetnici među kojima su Dobrila Stojnić, Vanja Milačić, Slobodan Beštić, Vanja Ejdus, Zoran Ćosić i Bogdan Bogdanović, stvarajući kroz godine snažan scenski portret jedne od najintrigantnijih umetnica 20. veka.

Posebnu vizuelnu snagu predstavi dao je scenograf Kosta Bunuševac, čija scenografija simbolično stavlja u središte Fridin krevet – mesto njene bolesti, ali i mesto gde nastaje umetnost. Upravo u tom prostoru između bola i stvaranja razvija se drama o ženi koja je ličnu patnju pretvorila u univerzalni umetnički izraz.

Tokom dve decenije izvođenja, „Frida Kalo“ je postala više od predstave – postala je pozorišni znak Madlenianuma. Publika joj se stalno vraća, a nove generacije gledalaca otkrivaju priču o umetnici koja je sopstveni život pretvorila u umetničko delo.

Dvadeset godina od premijere, ova predstava i dalje podseća na ono što pozorište čini večnim – snagu emocije, susret umetnosti i života i priču koja ne prestaje da inspiriše. U vremenu brzih promena i kratkog trajanja, „Frida Kalo“ ostaje dokaz da istinska umetnost može da traje decenijama.