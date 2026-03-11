Slušaj vest

Dva dana pre zvanične prodaje u pretprodaji srušeni svi rekordi!

Ono što se dogodilo u prvih 60 minuta "presale" prodaje ulaznica za nastup planetarne megazvezde Pitbulla, zvanično je ušlo u anale kao apsolutni rekord svih vremena! Regionalni lider u organizaciji i promociji najvećih muzičkih događaja Skymusic, potvrdio je nezapamćen nalet fanova: za samo sat vremena Beogradska arena je skoro potpuno rasprodata, čime je Mr. Worldwide postavio nove standarde na Balkanu.

Foto: CFP Images

Od ranih jutarnjih časova, eFinity platforma je pod pravom opsadom – u svakoj sekundi skoro 10.000 fanova je konstantno čekalo u virtuelnoj čekaonici. Dok na mrežama vlada opšta histerija, činjenica da je dvorana praktično nestala dva dana pre početka zvanične prodaje jasno govori da će 13. novembra Arena biti pretesna za ovaj istorijski spektakl.

Zbog nezapamćenog interesovanja, organizatori već uveliko proširuju kapacitete, kako bi svi uspeli da kupe ulaznice. Podsećamo, redovna prodaja ulaznica počinje u petak, 13. marta, putem sajta eFinity.rs i aplikacije.

