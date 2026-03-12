Slušaj vest

Beogradska publika još jednom je potvrdila da prepoznaje vrhunski umetnički spektakl – koncert Gruzijske nacionalne baletske trupe „Sukhishvili”, koji će biti održan 31. marta u MTS dvorani, gotovo je rasprodat, a u prodaji je ostalo još svega pedesetak ulaznica koje se mogu kupiti na blagajni MTS dvorane i putem sajta mtsdvorana.rs.

Foto: Darja Stravs Tisu

Jedan od najpoznatijih plesnih ansambala na svetu, upisan u Ginisovu knjigu rekorda, vraća se pred beogradsku publiku sa dvočasovnim programom koji već osam decenija oduševljava gledaoce širom planete. Sa više od 20.000 nastupa u preko 100 zemalja i publikom koja broji više od 90 miliona ljudi, „Sukhishvili” su sinonim za energiju, virtuoznost i emociju pretočenu u pokret.

Foto: Darja Stravs Tisu

Na sceni MTS dvorane nastupiće oko 60 plesača i muzičara, uz pratnju sopstvenog orkestra i autentičnih gruzijskih instrumenata. Publiku očekuje impresivna koreografija koja spaja tradiciju i savremeni izraz – od eksplozivne snage muških igrača koji prkose gravitaciji, do izuzetne elegancije plesačica koje deluju kao da lebde iznad scene.

Foto: Darja Stravs Tisu

Osnovan 1945. godine, Gruzijski nacionalni balet „Sukhishvili” danas predvodi treća generacija porodice Sukhishvili, sa Nino Sukhishvili na čelu kao generalnom direktorkom i Ilikom Sukhishvilijem mlađim kao umetničkim direktorom i glavnim koreografom.

Foto: Darja Stravs Tisu

„Svaki put kada dolazimo u Beograd, osećamo posebnu energiju i snažnu povezanost sa publikom. Veliko interesovanje za ovaj koncert još jednom potvrđuje da emocija, tradicija i strast prema plesu nemaju granice. Radujemo se susretu sa publikom u MTS dvorani i večeri koja će, sigurna sam, ostati dugo u sećanju”, izjavila je Nino Sukhishvili, generalna direktorka Gruzijskog nacionalnog baleta „Sukhishvili”.

Zbog izuzetnog interesovanja i ograničenog broja preostalih karata, organizatori savetuju da na vreme obezbedite svoje mesto, jer jepitanje kada ćete ponovo imati priliku da prisustvujete ovom jedinstvenom događaju.