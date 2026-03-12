SPEKTAKL KOJI JE OSVOJIO SVET SKORO RASPRODAT „LETEĆI GRUZIJCI” 31. MARTA U MTS DVORANI
Beogradska publika još jednom je potvrdila da prepoznaje vrhunski umetnički spektakl – koncert Gruzijske nacionalne baletske trupe „Sukhishvili”, koji će biti održan 31. marta u MTS dvorani, gotovo je rasprodat, a u prodaji je ostalo još svega pedesetak ulaznica koje se mogu kupiti na blagajni MTS dvorane i putem sajta mtsdvorana.rs.
Jedan od najpoznatijih plesnih ansambala na svetu, upisan u Ginisovu knjigu rekorda, vraća se pred beogradsku publiku sa dvočasovnim programom koji već osam decenija oduševljava gledaoce širom planete. Sa više od 20.000 nastupa u preko 100 zemalja i publikom koja broji više od 90 miliona ljudi, „Sukhishvili” su sinonim za energiju, virtuoznost i emociju pretočenu u pokret.
Na sceni MTS dvorane nastupiće oko 60 plesača i muzičara, uz pratnju sopstvenog orkestra i autentičnih gruzijskih instrumenata. Publiku očekuje impresivna koreografija koja spaja tradiciju i savremeni izraz – od eksplozivne snage muških igrača koji prkose gravitaciji, do izuzetne elegancije plesačica koje deluju kao da lebde iznad scene.
Osnovan 1945. godine, Gruzijski nacionalni balet „Sukhishvili” danas predvodi treća generacija porodice Sukhishvili, sa Nino Sukhishvili na čelu kao generalnom direktorkom i Ilikom Sukhishvilijem mlađim kao umetničkim direktorom i glavnim koreografom.
„Svaki put kada dolazimo u Beograd, osećamo posebnu energiju i snažnu povezanost sa publikom. Veliko interesovanje za ovaj koncert još jednom potvrđuje da emocija, tradicija i strast prema plesu nemaju granice. Radujemo se susretu sa publikom u MTS dvorani i večeri koja će, sigurna sam, ostati dugo u sećanju”, izjavila je Nino Sukhishvili, generalna direktorka Gruzijskog nacionalnog baleta „Sukhishvili”.
Zbog izuzetnog interesovanja i ograničenog broja preostalih karata, organizatori savetuju da na vreme obezbedite svoje mesto, jer jepitanje kada ćete ponovo imati priliku da prisustvujete ovom jedinstvenom događaju.
Promo