Jubilarno, peto izdanje Belgrade River Festa nastavlja da pomera granice koncertnog doživljaja u regionu. Nakon rasprodate prve večeri sa svetskom latino zvezdom Ricky Martinom, festivalsku scenu na Kula Plaza, Beograd na vodi, 17. juna preuzima najpoznatiji svetski violončelista današnjice – HAUSER, koji će nastupiti uz Simfonijski orkestar RTS-a.

Publiku očekuje spektakularno koncertno veče inspirisano projektom “CINEMA”, posvećeno najlepšim melodijama iz istorije filmske muzike, u posebnoj i intimnoj atmosferi kakvu Beograd do sada nije imao priliku da doživi sa HAUSER-om. U ovom jedinstvenom koncertnom iskustvu HAUSER vodi publiku na emotivno putovanje kroz bezvremenske filmske teme koje su obeležile generacije.

Foto: Belgrade River Fest / Aleksandar Dmitrović

FILMSKA MUZIKA KOJA OŽIVLJAVA NA SCENI

Koncert u Beogradu deo je HAUSER-ovog projekta “CINEMA”, inspirisanog istoimenim albumom objavljenim 2025. godine za Sony Music Masterworks. Na albumu je, uz London Symphony Orchestra i dirigenta Roberta Zieglera, snimio 25 kultnih filmskih tema. HAUSER-ov projekat CINEMA okuplja najistaknutije numere sa albuma, kultne filmske teme reinterpretirane za scenu, kao i klasična dela koja su osvojila publiku širom sveta.

Kroz ovaj projekat HAUSER stvara poseban koncertni format u kojem se filmska muzika, orkestralna raskoš i energija živog nastupa spajaju u snažno emocionalno iskustvo.

„Projekt CINEMA bio mi je dugo u mislima. Oduvek sam želeo da dam svoj doprinos svetu filmske muzike i da kroz violončelo prenesem emocije koje su ove melodije nosile na velikom platnu. Neke teme su svetski poznate, neke su skriveni dragulji – ali verujem da će publika kroz zvuk violončela otkriti njihove nove dimenzije“, poručuje HAUSER.

Foto: Belgrade River Fest / Aleksandar Dmitrović

OD 2CELLOS DO GLOBALNE SOLO KARIJERE

Nakon izuzetno uspešne decenije u duu 2CELLOS, HAUSER je izgradio impresivnu solo karijeru koja je violončelo približila novoj generaciji publike širom sveta. Njegovi albumi Classic (2020), The Player (2022), Hauser Christmas (2023), Classic II (2024) i CINEMA (2025) doneli su mu više od 2 milijarde audio strimova i preko 4 milijarde pregleda videa.

Poznat po snažnom scenskom nastupu i jedinstvenom spoju klasične muzike i popularnih melodija, HAUSER je nastupao u više od 40 zemalja sveta, u prestižnim dvoranama poput Royal Albert Hall-a i Radio City Music Hall-a, a sarađivao je sa umetnicima kao što su Andrea Bocelli, Elton John i Red Hot Chili Peppers.

Njegov projekat Music Unites the World, u okviru kojeg izvodi po jednu pesmu iz svake zemlje sveta, dodatno potvrđuje njegovu ideju da muzika može biti univerzalni jezik koji povezuje ljude.

Veče 17. juna donosi spoj orkestralne raskoši, filmske muzike i HAUSER-ove prepoznatljive energije, u atmosferi koja obećava jedno od najemotivnijih muzičkih događaja ovog leta.

Ulaznice su u prodaji na svim prodajnim mestima Ticket Vision-a i online na tickets.rs