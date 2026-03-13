Slušaj vest

Pripremite se za apsolutni seizmički potres zabave jer je upravo počela prodaja ulaznica za događaj o kojem bruji čitav Balkan!

Najava da Mr. Worldwide lično stiže 13. novembra u Beogradsku arenu u organizaciji SKYMUSIC-a i Live Nation-a izazvala je nezapamćenu pometnju i interesovanje koje je u prvim minutima srušilo sve rekorde. Od ranog jutra ispred prodajnih mesta formirani su nepregledni redovi fanova koji ne žele da prepuste ništa slučaju, dok su digitalne platforme pod opsadom hiljada ljudi koji istovremeno pokušavaju da obezbede svoje mesto na žurci decenije.

Foto: CFP Images

Društvene mreže su se bukvalno zapalile od komentara, TikTokom već uveliko vladaju viralni trendovi inspirisani Pitbullovim hitovima, a fanovi se masovnim porudžbinama kostima već spremaju za najveću žurku koju je region ikada video. Uzbuđenje je potpuno nerealno, a nivo euforije koji prati ovaj spektakl prevazišao je sva, čak i najoptimističnija očekivanja. 13. novembra u Beogradskoj areni, očekuje nas tropski talas energije koji će nas provozati kroz deceniju hitova koji su definisali svetski party ritam – od „Fireball“ i „Rain Over Me“ do eksplozivnog „Don’t Stop the Party“.

Foto: CFP Images

ULAZNICE:

Ulaznice za koncert Pitbulla 13. novembra u Beogradskoj areni dostupne su na sajtu efinity.rs.

VIP:

Turneja će ponuditi različite VIP pakete i ekskluzivna iskustva za fanove koji žele da podignu svoj koncertni doživljaj na viši nivo. Paketi se razlikuju, ali mogu uključivati premium ulaznice, pristup intimnoj turi iza bine, pozivnicu za pre-show VIP lounge, specijalno dizajniran VIP poklon i još mnogo toga. Sadržaj VIP paketa zavisi od odabrane ponude. Za više informacija posetite vipnation.eu.

PITBULL „I’M BACK“ TOUR – EVROPA / UK DATUMI: Uto, 23. jun – Stokholm, SE – 3Arena

Sub, 27. jun – Werchter, BE – Werchter Boutique*

Uto, 30. jun – Belfast, UK – Ormeau Park (Belsonic)

Sre, 1. jul – Glazgov, UK – Glasgow Summer Sessions, Bellahouston Park

Pet, 3. jul – Lids, UK – American Express predstavlja Roundhay Park*

Uto, 7. jul – Dablin, IE – Marlay Park

Sre, 8. jul – Limerik, IE – Thomond Park Stadium

Pet, 10. jul – London, UK – American Express predstavlja BST Hyde Park London*

Sub, 12. jul – Nica, FR – Allianz Arena

Sre, 15. jul – Arnhem, NL – GelreDome

Ned, 19. jul – Dizeldorf, DE – Arena Im Open Air Park

Uto, 21. jul – Budimpešta, HU – Puškaš Arena

Čet, 23. jul – Varšava, PL – PGE Narodowy

Ned, 26. jul – Prag, CZ – Airport Letnany

Sre, 29. jul – Riga, LV – Mezaparks Great Bandstand

Pet, 31. jul – Kaunas, LT – Darius and Girenas Stadium Pon, 2. novembar – Lisabon, Portugal – MEO Arena – NOVI KONCERT

Sre, 4. novembar – Barselona, Španija – Palau Sant Jordi – NOVI KONCERT

Čet, 5. novembar – Madrid, Španija – Movistar Arena – NOVI KONCERT

Ned, 8. novembar – Cirih, Švajcarska – Hallenstadion – NOVI KONCERT

Pon, 9. novembar – Milano, Italija – Unipol Dome – NOVI KONCERT

Sre, 11. novembar – Lion, Francuska – LDLC Arena – NOVI KONCERT

Pet, 13. novembar – Beograd, Srbija – Beogradska arena – NOVI KONCERT

Sub, 14. novembar – Bratislava, Slovačka – Tipos Arena – NOVI KONCERT

Pon, 16. novembar – Dortmund, Nemačka – Westfalenhallen – NOVI KONCERT

Sre, 18. novembar – Beč, Austrija – Stadthalle – NOVI KONCERT

Čet, 19. novembar – Štutgart, Nemačka – Schleyerhalle – NOVI KONCERT

Ned, 22. novembar – Prag, Češka – O2 Arena – NOVI KONCERT

Uto, 24. novembar – Budimpešta, Mađarska – MVM Dome – NOVI KONCERT

Pet, 27. novembar – Lođ, Poljska – Atlas Arena – NOVI KONCERT

Pon, 30. novembar – Kaunas, Litvanija – Žalgiris Arena – NOVI KONCERT

Čet, 3. decembar – Gdanjsk, Poljska – ERGO ARENA – NOVI KONCERT

Pon, 7. decembar – Helsinki, Finska – Veikkaus Arena – NOVI KONCERT

PITBULL – „I’M BACK“ TOUR – DATUMI U SEVERNOJ AMERICI (ulaznice su već u prodaji): *sa specijalnim gostom Lil Jon

Čet, 14. maj – West Palm Beach, FL – iTHINK Financial Amphitheatre Sub, 16. maj – Tampa, FL – MIDFLORIDA Credit Union Amphitheatre Ned, 17. maj – Charleston, SC – Credit One Stadium Uto, 19. maj – Raleigh, NC – Coastal Credit Union Music Park

Sre, 20. maj – Charlotte, NC – Truliant Amphitheater Pet, 22. maj – Houston, TX – The Cynthia Woods Mitchell Pavilion Sub, 23. maj – Dallas, TX – Dos Equis Pavilion Sre, 27. maj – Phoenix, AZ – Talking Stick Resort Amphitheatre

Pet, 29. maj – Chula Vista, CA – North Island Credit Union Amphitheatre Sub, 30. maj – Los Angeles, CA – Hollywood Bowl Sre, 3. jun – Salt Lake City, UT – Utah First Credit Union Amphitheatre Sub, 6. jun – Wheatland, CA – Toyota Amphitheater

Ned, 7. jun – Mountain View, CA – Shoreline Amphitheatre Sre, 19. avgust – Bristow, VA – Jiffy Lube Live Pet, 21. avgust – Virginia Beach, VA – Veterans United Home Loans Amphitheater at Virginia Beach Sub, 22. avgust – Hershey, PA – Hersheypark Stadium

Uto, 25. avgust – Wantagh, NY – Northwell at Jones Beach Theater Sre, 26. avgust – Syracuse, NY – Empower Federal Credit Union Amphitheater Pet, 28. avgust – Hartford, CT – The Meadows Music Theatre Sub, 29. avgust – Mansfield, MA – Xfinity Center

Pon, 31. avgust – Bangor, ME – Maine Savings Amphitheater Sre, 2. septembar – Saratoga Springs, NY – Saratoga Performing Arts Center Čet, 3. septembar – Holmdel, NJ – PNC Bank Arts Center Sub, 5. septembar – Toronto, ON – RBC Amphitheatre

Sre, 9. septembar – Clarkston, MI – Pine Knob Music Theatre Čet, 10. septembar – Grand Rapids, MI – Acrisure Amphitheater Sub, 12. septembar – East Troy, WI – Alpine Valley Music Theatre Ned, 13. septembar – Tinley Park, IL – Credit Union 1 Amphitheatre

Uto, 15. septembar – Cincinnati, OH – Riverbend Music Center Sre, 16. septembar – Cuyahoga Falls, OH – Blossom Music Center Pet, 18. septembar – St. Louis, MO – Hollywood Casino Amphitheater Sub, 19. septembar – Noblesville, IN – Ruoff Music Center

Uto, 22. septembar – Rogers, AR – Walmart AMP Pet, 25. septembar – Kansas City, MO – MORTON Amphitheater Sub, 26. septembar – Shakopee, MN – Mystic Lake Amphitheater

Foto: CFP Images





O PITBULLU Armando Christian Pérez, globalno poznat kao Pitbull, predstavlja sinonim za svetski uspeh kao GRAMMY nagrađivani nezavisni internacionalni superstar, ambasador obrazovanja, preduzetnik i motivacioni govornik. Sa milijardama audio strimova i video pregleda, kao i stotinama zlatnih i platinastih priznanja, njegova karijera spada među najimpresivnije u istoriji muzike. Pored muzike, Pitbull je izgradio raznovrstan i rastući poslovni portfolio. Osnivač je izdavačke kuće Mr. 305, brenda Voli 305 Vodka, kao i kanala Globalization na SiriusXM platformi, koji emituje globalne ritmične hitove.

Pitbull je i strastveni zagovornik obrazovanja. Suosnivač je mreže besplatnih javnih čarter škola SLAM! (Sports Leadership Arts Management), globalno prepoznate obrazovne organizacije koja trenutno obrazuje više od 10.000 učenika u 14 škola širom SAD-a. Tokom 2024. godine, Pitbull je udružio snage sa Bon Jovijem na energičnoj numeri „Now or Never“, koja je debitovala na Billboard listama, spajajući globalnu dens energiju sa klasičnim rokom, što je dodatno potvrdilo njegovu međugeneracijsku popularnost. Taj zamah nastavljen je i u 2025. godini kroz rasprodate arene širom Evrope i Australije, gde su fanovi dolazili u potpuno „Pitbull“ inspirisanim stajlinzima, dok su veliki mediji izveštavali o ovom fenomenu. U januaru 2026. godine, Pitbull je najavio „I’M BACK“ turneju širom Severne Amerike, nakon niza rasprodatih koncerata širom sveta.

Foto: CFP Images





O LIL JONU Više od decenije, uzvici „YEAHHH“, „OKAYY“ i „WHATTT“ sinonim su za višestruko platinastog i GRAMMY nagrađivanog umetnika Lil Jona. Jedna je od najistaknutijih figura u muzici i pop kulturi, nastupajući pred stotinama hiljada fanova sa izvođačima kao što su Usher, Ludacris, Afrojack, Steve Aoki, Pitbull, TLC (u emisiji American Idol), Becky G, Offset, LMFAO, Too $hort i E-40.

Najpoznatiji po ulozi u stvaranju i popularizaciji južnjačkog pokreta i načina života poznatog kao Crunk, Lil Jon je sa grupom The East Side Boyz ostvario regionalne hitove tokom 90-ih, da bi 2001. godine postali nacionalna senzacija zahvaljujući pesmama „Bia Bia“ i „Put Yo Hood Up“. Njihovi kultni albumi uključuju We Still Crunk!, Put Yo Hood Up, Kings of Crunk i Crunk Juice. Lil Jon stoji iza brojnih platinastih produkcija za umetnike kao što su E-40, Usher, Ciara, The Ying Yang Twins, Ice Cube i mnogi drugi. Sarađivao je i sa will.i.amom, Miley Cyrus, Britney Spears, Bret Michaelsom, Travisom Barkerom, Jennifer Lopez, Machine Gun Kellyjem, DJ Snakeom i mnogim drugima.

Foto: CFP Images

Kao izvođač, prodao je milione primeraka albuma kao frontmen sastava Lil Jon & The East Side Boyz, čiji su hitovi „Get Low“ i „What U Gon’ Do“ postali među najvećim crossover hip-hop numerama. Njegov kontinuitet u stvaranju hitova doneo mu je armiju fanova od Los Anđelesa do Njujorka, širom Srednjeg zapada i naravno njegovog rodnog juga SAD-a. Kao DJ nastupao je širom sveta, uključujući Francusku, Nemačku, Južnu Koreju, Kinu, Indiju, Dubai, London, Meksiko i Australiju. Dobitnik je dve BMI nagrade za tekstopisca godine, jedanaest Billboard nagrada (za hitove „Yeah!“ i „Lovers and Friends“), kao i Grammy, Radio Music Award, BET nagrade, dve MTV Video Music nagrade i American Music Award.