Na društvenim mrežama vlada pravi delirijum - fanovi iz cele Evrope planiraju dolazak u Beograd, rezervišu putovanja i pripremaju kostime, dok brojke sa prodajnih platformi pokazuju razmere interesovanja kakve domaće tržište gotovo da ne pamti.

Najava dolaska čuvenog „Mr. Worldwide-a“ izazvala je pravu digitalnu eksploziju i oborila sve dosadašnje rekorde interesovanja na domaćem tržištu. Region danima bruji o spektaklu koji nas očekuje 13. novembra u Beogradskoj areni, a prodajne brojke već sada potvrđuju da je reč o jednom od najtraženijih muzičkih događaja decenije.

Nakon presale prodaje, koja je već postavila nove standarde na tržištu, danas je tačno u 10 časova počela opšta prodaja na eFinity ticketing platformi i izazvala nezapamćenu navalu publike. U prvom minutu prodaje rezervisan je gotovo celokupan preostali kapacitet Beogradske arene, a trenutno je dostupna veoma ograničena količina najekskluzivnijih ulaznica.

Podaci pokazuju da se na eFinity platformi u svakom trenutku u redu za kupovinu nalazi više od 50.000 ljudi, što jasno pokazuje kolika je potražnja za ovaj događaj. Interesovanje višestruko prevazilazi kapacitet dvorane, pa je potpuno očekivano da veliki broj fanova pokušava da obezbedi ulaznice u istom trenutku.

Organizator SKYMUSIC apeluje na publiku za strpljenje i razumevanje, imajući u vidu da se radi o događaju za koji vlada interesovanje kakvo se retko viđa na domaćem tržištu. Kapacitet Beogradske arene je ograničen, a potražnja višestruko veća, zbog čega je sasvim izvesno da će samo oni najbrži uspeti da obezbede ulaznice za koncert godine.

Ovo nezapamćeno interesovanje još jednom potvrđuje snagu produkcije kompanije SKYMUSIC, koja već godinama dovodi najveća svetska imena i organizuje događaje po najvišim međunarodnim standardima. Beograd će 13. novembra biti domaćin spektakla koji se po produkciji i interesovanju publike bez ikakvog preterivanja može porediti sa koncertima u Las Vegasu, Majamiju ili Londonu.