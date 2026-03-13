Postoje ljubavi koje se ne izgovaraju naglas, već žive u tišini, između misli i sećanja. One koje čuvamo duboko u sebi, kao tajnu koju ne želimo da podelimo ni sa kim. Upravo takva priča otkriva se u romanu „Nebo boje vanile“.

Ležala je budna, sa glavom naslonjenom na jastuk pod kojim je krila sve uspomene na njega. Zatvorenih očiju i usana koje su drhtale od neizgovorenih reči, znala je da sanja o njemu čak i kada nije spavala. Njegovo ime ostajalo je negde između daha i misli, u prostoru gde se rađa čežnja koju je nemoguće utišati.