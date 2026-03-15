Svako veliko i značajno delo, svaka važna književna priča jednom je bila – nečija prva knjiga. Zato su Fondacija Mozzart i Udruženje književnika Srbije pokrenuli projekat „Moja prva knjiga“ za pomoć neafirmisanim autorima, verujući da se među njima kriju mnoge autentične priče koje zaslužuju da budu pročitane i mnogi glasovi koje vredi poslušati. Prva stranica otvorena je promocijom zbirke pesama „Nisam birala put“ Gordane Reves u prostoru fondacije na Dorćolu.

Autorka Gordana Reves nije birala put prepun životnih izazova i teškoća, ali je izabrala da njime korača ponosno. Oružje su joj bile reči – iskrene i ogoljene, a saputnici snaga, dostojanstvo i hrabrost. U toploj atmosferi Fondacije Mozzart nizali su se emotivni stihovi koje su sa Gordanom na sceni čitale i glumice Jelena Matijašević i Jovana Jelić, dok ih je na klaviru pratila Bojana Mašković. „Hrabri moj dečače“, „Mama“ i „Prvorođeni“ za autorku su bile najemotivnije jer su posvećene najvažnijim osobama u njenom životu – majci i sinovima.

„Neka nikada niko ne odustane, pre svega od sebe, i neka svako na svakom putu na kojem se nađe pronađe način da dobije krila da nastavi svoj let“, istakla je Gordana glavnu poruku svoje prve zbirke pesama.

Još jedna važna poruka te večeri je na sceni Fondacije Mozzart oslikana najlepšim bojama i stavljena u ram kao važan podsetnik i svedočanstvo o značaju humanosti i brige o drugima. Čak i kada ih ne poznajemo lično, čak i kada oni ne znaju da je neko u tom trenutku pokrenuo talas solidarnosti koji će se širiti dalje. Tokom pesničke večeri, slikarka Marijana Terzić je uživo na pozornici pravila umetničko delo, a Fondacija Mozzart je na kraju večeri sliku otkupila, usmeravajući sredstva za lečenje male Anđele Miletić (53 na 3800). Inicijator akcije bila je upravo Gordana, koja se i sama pre mnogo godina borila za zdravlje svog mlađeg sina. Autorka je zato i sav prihod od prodaje knjiga te večeri nesebično donirala za Anđelino lečenje.