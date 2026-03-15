Mladen i Marija su običan i srećan beogradski mladi bračni par tzv. „srednje klase“ društva u kom žive kao podstanari. Mladen radi kao građevinski inženjer u državnoj firmi, a Marija je nastavnica engleskog u osnovnoj školi. Radost nalaze u svom sinu jedincu, Nemanji. Nadaju se boljim danima. Otkrivaju da Nemanja ima retku srčanu bolest. Izlečenje je moguće uz operaciju u stranom medicinskom centru koja košta 26.000 evra. Novac moraju da pronađu veoma brzo, jer svaki naredni Nemanjin srčani napad može da bude fatalan. Shvataju da je to suma koju teško mogu da skupe. Banke odbijaju da im daju kredit, a prijatelji nemaju dovoljno. Daju oglas u novinama, tražeći pomoć za operaciju. Posle nekoliko nedelja neizvesnosti i razočaranja, misteriozni čovek se javlja sa suludom ponudom. Mladen mora da ubije izvesnog poslovnog čoveka s kriminalnim profilom...