Slušaj vest

Agencija Fabrika pokreće modni događaj „NAŠA srpska moda: Nasleđe koje traje, zvezde sadašnjosti i vizionari budućnosti“ sa ciljem da postane tradicionalna platforma za afirmaciju autentične srpske mode. Projekat proizilazi iz višegodišnjeg iskustva agencije u „dekontaminaciji“ kulturnog i javnog prostora od kiča i neukusa, kroz inicijative kao što su nagrade za “Izuzetne ličnosti”, promocija klasične muzike....

Nažalost, modna scena u Srbiji često funkcioniše van profesionalnih standarda, a modne zvezde postaju medijski eksponirane ličnosti koje taj status ne zaslužuju. Novi događaj ima za cilj da istakne kvalitetne i talentovane kreatore, bez kompromisa prema površnim trendovima popularne scene, i predstavi ih publici u skladu sa svetskim standardima. Prvo izdanje biće održano 26. marta 2026. u galeriji Vojnog muzeja na Kalemegdanu. Program obuhvata tri kolekcije, pažljivo odabrane, sa ciljem da prikažu dijalog između prošlosti, sadašnjosti i budućnosti srpske modne scene.

Foto: Promo

Modna kuća Sirogojno – Tradicija koja traje Modna kuća Sirogojno predstavlja jedan od najznačajnijih stubova srpske i bivše jugoslovenske modne istorije. Poznata po ručno rađenim džemperima iz sela Sirogojno na Zlatiboru, kuća je postavila standarde spajanja tradicije, dizajna i društvene odgovornosti zahvaljujući viziji Dobrile Smiljanić. Njena posvećenost ekonomskoj osnaženosti žena u ruralnim sredinama i promociji domaćeg kulturnog nasleđa dovela je do svetskog uspeha brenda, koji i danas uspešno posluje, nastavljajući principe postavljene od osnivačice. Na reviji će biti predstavljeni pažljivo odabrani komadi iz arhive i segment najnovije kolekcije, potvrđujući kontinuitet i bezvremenost brenda. Poseban omaž biće posvećen nedavno preminuloj Dobrili Smiljanić, evocirajući njen jedinstveni koncept koji spaja nasleđe, savremeni dizajn i društvenu odgovornost.

Foto: Promo

Igor Todorović – Sadašnja modna zvezda Igor Todorović, diplomac rimske akademije „Koefia Accademia“, je simbol autentičnih vrednosti savremene srpske mode. Njegov rad karakterišu vrhunski kroj, pažljiv izbor vrhunskih materijala i doslednost sopstvenoj estetskoj viziji, bez podilaženja trendovima. Tokom karijere predstavljao je svoje kolekcije u okviru Fashion Weeka u Milanu i drugim međunarodnim centrima, a njegovi modeli se danas prodaju u prestižnim italijanskim multibrend radnjama. Igor Todorović svojim autentičnim izrazom i međunarodnim prisustvom potvrđuje trajnu relevantnost i prepoznatljivost u domaćoj i svetskoj modi. Igor Todorović će na ovom događaju premijerno predstaviti kolekciju za jesen/zimu '26/'27.

Foto: Promo

Emilija Stojaković – Budućnost srpske mode Emilija Stojaković i njen brend „Sassy la Femme“ kombinuju luksuz, minimalizam i praktičnost, sa fokusom na udobnost i prilagodljive kreacije. Diplomirala je na „Accademia di Belle Arti di Firenze“, što je oblikovalo njen estetski senzibilitet i autorski izraz. Emilija je predstavljala kolekcije na prestižnim događajima, uključujući Ambasadu Francuske u Beogradu sa Emanuelom Ungarom. Kao jedan od najperspektivnijih talenata mlađe generacije, Emilija Stojaković učestvuje na modnoj reviji sa najnovijom kolekcijom „Gaia“ koja slavi budućnost srpske mode i na najjasniji način zaokružuje ideju ovog modnog događaja. Ovaj događaj će omogućiti publici da kroz modnu reviju doživi jedinstveni dijalog između prošlosti, sadašnjosti i budućnosti srpske mode, ističući kako tradicija inspiriše savremenu kreativnost i oblikuje viziju budućih trendova.